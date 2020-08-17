Sadık’tan mesaj var
Sakatlıktan tamamen kurtulan Sadık, yeni sezon öncesi umutlu. F.Bahçe'nin tecrübeli stoperi, 8.5 aylık zor bir süreç geçirdiğini belirtip, "Eksiklerim var, biraz uzak kalmanın vermiş olduğu dezavantajı İstanbul maçında hissettim. Çok çalışarak takıma faydalı olmak istiyorum" dedi.
Sakatlıktan tamamen kurtulan Sadık, yeni sezon öncesi umutlu. F.Bahçe'nin tecrübeli stoperi, 8.5 aylık zor bir süreç geçirdiğini belirtip, "Eksiklerim var, biraz uzak kalmanın vermiş olduğu dezavantajı İstanbul maçında hissettim. Çok çalışarak takıma faydalı olmak istiyorum" dedi.
- 17.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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