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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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’tan mesaj var

Sadık’tan mesaj var

tamamen kurtulan , öncesi umutlu. F.Bahçe'nin tecrübeli stoperi, 8.5 aylık zor bir süreç geçirdiğini belirtip, " var, biraz uzak kalmanın vermiş olduğu dezavantajı maçında hissettim. Çok çalışarak takıma faydalı olmak istiyorum" dedi.

tamamen kurtulan , öncesi umutlu. F.Bahçe'nin tecrübeli stoperi, 8.5 aylık zor bir süreç geçirdiğini belirtip, " var, biraz uzak kalmanın vermiş olduğu dezavantajı maçında hissettim. Çok çalışarak takıma faydalı olmak istiyorum" dedi.

  1. 17.8.2020
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