Yıldız avı da sürüyor

Hareketli bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, geleceğin yıldızları için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin scout ekibi, Türkiye'de ve birçok Avrupa ülkesinde taramalara devam ediyor. Kanarya'nın belirlenen isimlere de vakit kaybetmeden imza attıracağı belirtiliyor.