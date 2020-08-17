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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Yıldız avı da sürüyor

Yıldız avı da sürüyor

bir dönemi geçiren , geleceğin yıldızları için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin scout ekibi, 'de ve birçok Avrupa ülkesinde taramalara devam ediyor. 'nın belirlenen isimlere de vakit kaybetmeden imza attıracağı belirtiliyor.

bir dönemi geçiren , geleceğin yıldızları için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin scout ekibi, 'de ve birçok Avrupa ülkesinde taramalara devam ediyor. 'nın belirlenen isimlere de vakit kaybetmeden imza attıracağı belirtiliyor.

  1. 17.8.2020
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