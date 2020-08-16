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16 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Allahyar'a sürpriz talip! Resmi teklif yapıldı

Allahyar'a sürpriz talip! Resmi teklif yapıldı

Allahyar'a sürpriz talip! Resmi teklif yapıldı

'nin yeni sezonda kadrosuna düşünmediği 'e flaş bir talip çıktı! ekibi 'un 19 yaşındaki forvet için sarı-lacivertli kulübe resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.

'nin geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklenen patlamayı yapamayınca 'a kiraladığı 'e sürpriz bir talip çıktı.

Spor'un haberine göre, ekibi , 19 yaşındaki golcü için harekete geçti. FC Mariupol'un Allahyar için sarı-lacivertli kulübe resmi teklifte bulunduğu belirtilirken, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Allahyar geçtiğimiz sezon İstanbulspor formasıyla 7 1. Lig maçında şans bulurken, takımına gol katkısı yapamadı.

  1. 16.08.2020
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