Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Vertonghen'i Benfica alıyor
İngiliz ekibi Tottenham'la geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Belçikalı defans oyuncusu Jan Vertonghen, Portekiz temsilcisi Benfica için sağlık kontrolünden geçti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'la yollarını ayıran Jan Vertonghen, bir süre önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Yıldız futbolcunun tercihini yaptığı ortaya çıktı.
Adı İtalyan ekipleriyle de anılan Vertonghen, Portekiz temsilcisi Benfica ile imzalıyor. Belçika basınından HLN'de yer alan habere göre tecrübeli defans oyuncusu, Benfica için sağlık kontrollerinden geçti. Oyuncunun trasferinin yarın resmi olarak açıklanacağı ifade edildi.
33 yaşındaki tecrübeli stoper kariyerine Ajax'ta başladı. Tottenham'a 2012 yılında transfer olan Vertonghen, İngiliz temsilcisinde toplam 315 karşılaşmada forma giydi.
- 13.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Vertonghen'i Benfica alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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