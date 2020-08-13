Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Vertonghen'i Benfica alıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'la yollarını ayıran Jan Vertonghen, bir süre önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Yıldız futbolcunun tercihini yaptığı ortaya çıktı.

Adı İtalyan ekipleriyle de anılan Vertonghen, Portekiz temsilcisi Benfica ile imzalıyor. Belçika basınından HLN'de yer alan habere göre tecrübeli defans oyuncusu, Benfica için sağlık kontrollerinden geçti. Oyuncunun trasferinin yarın resmi olarak açıklanacağı ifade edildi.

33 yaşındaki tecrübeli stoper kariyerine Ajax'ta başladı. Tottenham'a 2012 yılında transfer olan Vertonghen, İngiliz temsilcisinde toplam 315 karşılaşmada forma giydi.



