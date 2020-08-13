Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Vertonghen'i Benfica alıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Beşiktaş ve F.Bahçe istiyordu! İşte yeni takımı

ve 'nin istediği Vertonghen'i alıyor

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Vertonghen'i Benfica alıyor

İngiliz ekibi Tottenham'la geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Belçikalı defans oyuncusu , Portekiz temsilcisi için sağlık kontrolünden geçti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden Tottenham'la yollarını ayıran , bir süre önce ve 'nin de gündemine gelmişti. Yıldız futbolcunun tercihini yaptığı ortaya çıktı.

Adı İtalyan ekipleriyle de anılan Vertonghen, Portekiz temsilcisi ile imzalıyor. basınından HLN'de yer alan habere göre tecrübeli defans oyuncusu, Benfica için sağlık kontrollerinden geçti. Oyuncunun trasferinin yarın resmi olarak açıklanacağı ifade edildi.

33 yaşındaki tecrübeli stoper kariyerine Ajax'ta başladı. Tottenham'a 2012 yılında transfer olan Vertonghen, İngiliz temsilcisinde toplam 315 karşılaşmada forma giydi.


haberin devamı

  1. 13.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Vertonghen'i Benfica alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA