Fenerbahçe'ye iki golcü birden! Muriqi'nin yerine... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
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Fenerbahçe'ye iki golcü birden! Muriqi'nin yerine...

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık yakın... İtalyan ekibi Lazio'nun gündeminde olan Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılması beklenirken, sarı-lacivertlilerin bu golcünün yerine iki takviye birden yapabileceği ifade edildi. İşte gündemdeki o isimler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

13 Ağustos 2020 Perşembe 08:03
Fenerbahçe'ye iki golcü birden! Muriqi'nin yerine...

Fenerbahçe'de Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transferi eli kulağında...

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Fenerbahçe'ye iki golcü birden! Muriqi'nin yerine...

İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport dünkü kapağını Vedat ve Manchester City'den David Silva'ya ayırırken, Fenerbahçe ile Lazio'nun 16 milyon Euro garanti ve 4 milyon Euro da bonus olmak üzere toplam 20 milyon Euro'ya anlaştığını yazdı.

Fenerbahçe'ye iki golcü birden! Muriqi'nin yerine...

Sabah'ta yer alan habere göre Vedat Muriqi cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, Fenerbahçe de forvete iki takviye için kolları sıvadı. İşte gündemdeki o isimler...

Fenerbahçe'ye iki golcü birden! Muriqi'nin yerine...

Akpom (PAOK)

Fenerbahçe'ye iki golcü birden! Muriqi'nin yerine...

Livaja (AEK)

Fenerbahçe'ye iki golcü birden! Muriqi'nin yerine...

Mandzukic (Al Duhail'den ayrıldı)

Fenerbahçe'ye iki golcü birden! Muriqi'nin yerine...

Cisse (Alanyaspor'la sözleşmesi bitti)

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