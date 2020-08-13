Fenerbahçe'ye iki golcü birden! Muriqi'nin yerine...
Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de ayrılık yakın... İtalyan ekibi Lazio'nun gündeminde olan Vedat Muriqi'nin takımdan ayrılması beklenirken, sarı-lacivertlilerin bu golcünün yerine iki takviye birden yapabileceği ifade edildi. İşte gündemdeki o isimler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
13 Ağustos 2020 Perşembe 08:03
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Fenerbahçe'de Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transferi eli kulağında...
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İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport dünkü kapağını Vedat ve Manchester City'den David Silva'ya ayırırken, Fenerbahçe ile Lazio'nun 16 milyon Euro garanti ve 4 milyon Euro da bonus olmak üzere toplam 20 milyon Euro'ya anlaştığını yazdı.
Sabah'ta yer alan habere göre Vedat Muriqi cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, Fenerbahçe de forvete iki takviye için kolları sıvadı. İşte gündemdeki o isimler...