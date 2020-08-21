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21 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Bastos'ta mutlu son! İşte imza tarihi

'ta mutlu son! İşte imza tarihi

Bastos'ta mutlu son! İşte imza tarihi

Geçtiğimiz sezonlarda yaşadığı hüsranı unutturmak isteyen , kadrosuna kattığı isimlere bir yenisini daha ekledi. Bonservis bedeli ödemeden 7 futbolcuyla anlaşan Kanarya, bu kez 'yi satmak üzere olduğu Lazio'dan 'u ikna etti. Angolalı yıldız stoperin birkaç gün içinde 'ndaki kampa katılarak, takımla idmanlara çıkacağı öğrenildi.

, , Filip Novak, Mert Hakan Yandaş, Mame Thiam, ve ... 6 futbolcuyla ilgili resmi açıklamayı yapan, Sosa için de kısa süre içinde duyuruda bulunması beklenen sarı-lacivertliler, transferde hız kesmiyor. ' geliyor' sloganıyla yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Kanarya, savunmaya yapacağı takviye konusunda da mutlu sona ulaştı. Uzun süredir 'nin satışı konusunda Lazio ile pazarlık halinde olan yönetim, İtalyan ekibinin stoperi 'un transferini de bu görüşmelerde bitirdi.

ÜÇ SENELİK SÖZLEŞME
Vedat Muriqi'yi 18 milyon euro artı 2 milyon euro'yu bulan bonuslarla satmayı planlayan Fenerbahçe, Bastos takviyesi için önemli mesafe kat etti. İtalyanlar ile el sıkışan sarı-lacivertliler, Angolalı stoperle de 3 senelik anlaşma sağladı. Profesyonel kariyerine ülkesi Petro Luanda'da başlayan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, daha sonra Rostov ve son olarak 4 sezondur Lazio forması giyiyor. Bu arada Lazio, bu transferde 4 milyonda diretiyor, F.Bahçe 2 milyon euro'nun üstüne çıkmıyordu. İki tarafın da olaya olumlu yaklaşması ile sorun çözüldü.

176 MAÇ 13 GOL, 1 ASİST
Avrupa kariyerinde Rostov ve Lazio formaları giyen Bastos, bu iki takımla 176 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 13 de gol sevinci yaşayan Angolalı stoper, 1 de asist yaptı. Kariyerinde 2 kırmızı gören 29 yaşındaki futbolcu, 28 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

  1. 21.8.2020
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