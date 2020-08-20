Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'tan toplantı! Futbolcuları böyle uyardı
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, Topuk Yaylası kampında futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Başarılı çalıştırıcı, antrenman temposunun artacağını söyledi ve öğrencilerinden tüm kapasitesini göstermelerini istedi.
Fenerbahçe'de Erol Bulut rüzgarları esmeye başladı. Sarı-lacivertli ekibin Topuk Yaylası kampı start alırken yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
FUTBOLCULARI UYARDI
İstanbul'daki ilk etap çalışmaları oldukça yoğun geçmişti. Yunan kondisyoner Pantelis Pantelopoulos önderliğinde yapılan idmanlar futbolcuları yordu. Birçok futbolcu fazlasıyla zorlandı. Devamında ise taktik çalışmalar yapıldı. Teknik direktör Erol Bulut dün takımla bir toplantı yaptı ve şu ifadeleri kullandı;
ÖZVERİ İSTEDİ
"Burada on günlük bir çalışma süremiz olacak. Tempoyu yavaş yavaş arttıracağız. Koşu antrenmanlarımız olacak. Hepinizden özverili bir şekilde %100 kapasitenizi antrenmanlara yansıtmasını istiyorum." Antrenman güç çalışması ile başladıktan sonra taktik çalışma ile devam etti. Çalışma sonrası oyuncuların büyük bölümü bireysel antrenmanlarla çalışmalarını sürdürdü.
- 20.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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