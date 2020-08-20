Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'tan toplantı! Futbolcuları böyle uyardı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Erol Bulut'tan toplantı! Futbolcuları böyle uyardı

teknik direktörü 'tan toplantı! Futbolcuları böyle uyardı

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'tan toplantı! Futbolcuları böyle uyardı

'nin yeni teknik direktörü , kampında futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Başarılı çalıştırıcı, antrenman temposunun artacağını söyledi ve öğrencilerinden tüm kapasitesini göstermelerini istedi.

'de rüzgarları esmeye başladı. Sarı-lacivertli ekibin kampı start alırken yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

FUTBOLCULARI UYARDI
'daki ilk etap çalışmaları oldukça yoğun geçmişti. Yunan kondisyoner Pantelis Pantelopoulos önderliğinde yapılan idmanlar futbolcuları yordu. Birçok futbolcu fazlasıyla zorlandı. Devamında ise taktik çalışmalar yapıldı. Erol Bulut dün takımla bir toplantı yaptı ve şu ifadeleri kullandı;

ÖZVERİ İSTEDİ
"Burada on günlük bir çalışma süremiz olacak. Tempoyu yavaş yavaş arttıracağız. Koşu antrenmanlarımız olacak. Hepinizden özverili bir şekilde %100 kapasitenizi antrenmanlara yansıtmasını istiyorum." Antrenman güç çalışması ile başladıktan sonra taktik çalışma ile devam etti. Çalışma sonrası oyuncuların büyük bölümü bireysel antrenmanlarla çalışmalarını sürdürdü.

  1. 20.08.2020
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