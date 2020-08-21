Fenerbahçe’den yılın hamlesi! Muriqi'nin yerine dünya yıldızı
Transfer döneminde flaş imza atan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Vedat Muriç’i Lazio’ya satması an meselesi olan Sarı-Lacivertliler kısa süre önce Al Duhail kulübü ile yollarını ayıran Mario Mandzukic’le masaya oturdu. Hırvat yıldıza 2 yıl için 5 milyon Euro’luk teklif yapıldı...
Yaptığı flaş transferlerle taraftarlarını şampiyonluk havasına sokan Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi... Vedat Muriç'i Lazio'ya satmak üzere olan ve Kosovalı yıldızın yerine forvet arayan Fenerbahçe, dünya futbolunun önemli isimlerinden Mario Mandzukic'le masaya oturdu.
BONSERVİS ÖDEMEK YASAK!
Şu ana kadar yaptığı transferlere bonservis ödemeyen Sarı-Lacivertliler, bir süredir boşta olan Hırvat yıldızın menajeriyle temas kurdu. 34 yaşındaki yıldıza 2 yıllık sözleşme teklif edildi.
KISA SÜREDE YANIT VERECEK
Takvim'in haberine göre; Mandzukic'e toplam 5 milyon Euro garanti ücret ve bonus maddeleri de önerildi. Birçok kulüple masada olan tecrübeli yıldız Fener'e kısa sürede yanıt verecek.
AVRUPA DIŞINA ÇIKMAYACAK
BAE kulübü Al Duhail'de beklediğini bulamayan Mandzukic'in Avrupa dışına bir daha çıkmak istemediği, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifle transferde önemli bir adım attığı ifade ediliyor.
497 MAÇA ÇIKTI 197 GOL ATTI
Juventus, Atletico Madrid ve Bayern Münih gibi dev kulüplerin formasını giyen Mario Mandzukic 497 resmi maça çıktı. 34 yaşındaki Hırvat yıldız 197 kez ağları havalandırırken, 84 asist yaptı.
- 21.08.2020
- Güncelleme: 21.08.2020 01:21
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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