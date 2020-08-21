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21 Ağustos 2020, Cuma
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’den yılın hamlesi! Muriqi'nin yerine dünya yıldızı

Fenerbahçe’den yılın hamlesi! Muriqi'nin yerine dünya yıldızı

döneminde flaş imza atan 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... ’i Lazio’ya satması an meselesi olan Sarı-Lacivertliler kısa süre önce kulübü ile yollarını ayıran ’le masaya oturdu. Hırvat yıldıza 2 yıl için 5 milyon Euro’luk teklif yapıldı...

Yaptığı flaş transferlerle taraftarlarını şampiyonluk havasına sokan 'den çok flaş bir hamle geldi... 'i Lazio'ya satmak üzere olan ve Kosovalı yıldızın yerine forvet arayan Fenerbahçe, dünya futbolunun önemli isimlerinden 'le masaya oturdu.

BONSERVİS ÖDEMEK YASAK!
Şu ana kadar yaptığı transferlere bonservis ödemeyen Sarı-Lacivertliler, bir süredir boşta olan Hırvat yıldızın menajeriyle temas kurdu. 34 yaşındaki yıldıza 2 yıllık sözleşme teklif edildi.

KISA SÜREDE YANIT VERECEK
Takvim'in haberine göre; Mandzukic'e toplam 5 milyon Euro garanti ücret ve bonus maddeleri de önerildi. Birçok kulüple masada olan tecrübeli yıldız Fener'e kısa sürede yanıt verecek.

AVRUPA DIŞINA ÇIKMAYACAK
BAE kulübü 'de beklediğini bulamayan Mandzukic'in Avrupa dışına bir daha çıkmak istemediği, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifle transferde önemli bir adım attığı ifade ediliyor.

497 MAÇA ÇIKTI 197 GOL ATTI
, ve gibi dev kulüplerin formasını giyen Mario Mandzukic 497 resmi maça çıktı. 34 yaşındaki Hırvat yıldız 197 kez ağları havalandırırken, 84 asist yaptı.

  1. 21.08.2020
  2. Güncelleme: 21.08.2020 01:21
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