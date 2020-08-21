Visca aşkı yeniden alevlendi! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ile Emre Belözoğlu, Başakşehir'in Boşnak yıldızı Edin Visca için bir kez daha harekete geçti. Bu transferi bitirmek isteyen ikili, tüm şartları zorluyor.
Geçtiğimiz sezonlardan bu yana Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Edin Visca, yine gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Mame Thiam transferinde olduğu gibi Boşnak oyuncu için de bizzat görüşmelere katıldı. Emre Belözoğlu ile birlikte Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'la görüşen Ali Koç'un tüm şartları zorladığı öğrenildi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Başakşehir'in 30 yaşındaki kanat oyuncusunun satışı konusunda bedeli yüksek tutan Gümüşdağ'ın takas tekliflerine de sıcak bakmadığı ifade edildi. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi kalan Visca'nın Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakması Koç'un elini güçlendirirken, sarı-lacivertlilerin bir miktar para ve iki oyuncu takasıyla bu transferi bitirmek istediği iddia ediliyor.
HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR
Tam 9 sezondur Başakşehir forması giyen Edin Visca, takımın hücumunda büyük rol oynuyor. İstanbul ekibiyle 347 maça çıkan Boşnak futbolcu, 100 kez rakip fileleri havalandırırken, 98 de asist yaptı.
- 21.8.2020
- Fenerbahçe'den dev stoper harekatı! Muriqi satılır satılmaz...
- Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Beşiktaş'ın gözdesi...
- Fenerbahçe'de rüya takım kuruluyor! 5 yıldızla transfer şov sürecek
- Galatasaray'da karar verildi! Feghouli...
- Beşiktaş ve Galatasaray stoper transferinde karşı karşıya geldi!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Visca aşkı yeniden alevlendi! Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.