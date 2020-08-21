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21 Ağustos 2020, Cuma
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Visca aşkı yeniden alevlendi! ...

Visca aşkı yeniden alevlendi! Fenerbahçe...

'de Başkan ile , 'in Boşnak yıldızı için bir kez daha harekete geçti. Bu transferi bitirmek isteyen ikili, tüm şartları zorluyor.

Geçtiğimiz sezonlardan bu yana 'nin listesinde yer alan , yine gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin başkanı , Mame Thiam transferinde olduğu gibi Boşnak oyuncu için de bizzat görüşmelere katıldı. ile birlikte Başkanı 'la görüşen Ali Koç'un tüm şartları zorladığı öğrenildi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Başakşehir'in 30 yaşındaki kanat oyuncusunun satışı konusunda bedeli yüksek tutan Gümüşdağ'ın takas tekliflerine de sıcak bakmadığı ifade edildi. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi kalan Visca'nın Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakması Koç'un elini güçlendirirken, sarı-lacivertlilerin bir miktar para ve iki oyuncu takasıyla bu transferi bitirmek istediği iddia ediliyor.

HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR
Tam 9 sezondur Başakşehir forması giyen Edin Visca, takımın hücumunda büyük rol oynuyor. ekibiyle 347 maça çıkan Boşnak futbolcu, 100 kez rakip fileleri havalandırırken, 98 de asist yaptı.

  1. 21.8.2020
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