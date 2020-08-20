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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Sinan Gümüş ilk antrenmanına çıktı!

'de ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ilk antrenmanına çıktı

'nin kadro yapılanması kapsamında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı takımla beraber ilk antrenmanına çıktı. yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular neşeli tavırlar sergiledi.

hazırlıklarını 'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde yaptı. Yeni transfer de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen çalışma saat 10.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dayanıklılık koşularıyla süren idman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.




  1. 20.08.2020
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