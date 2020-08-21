Gustavo kalıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Gustavo kalıyor

Gustavo kalıyor

Gustavo kalıyor

'de ’un takımda kalmasını istediği Brezilyalı futbolcu için yönetim son kararını verdi: Satmıyoruz!

Geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu 'de vazgeçilmezler arasına giren , uzun süredir 'un kıskacındaydı. Fransız ekibi, 7 milyon euro ile kapısını çaldığı sarı-lacivertlilere son olarak 8.5 milyon euro'luk bir bonservis teklifinde bulunmuştu. Taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarla Sambacı'nın satılmasını istemezken, da bu konudaki düşüncesini yönetime iletmişti. Genç hocanın da takımda kalmasını beklediği 33 yaşındaki orta sahayla ilgili yönetim kararını verdi. Gelecek sezon şampiyonluktan başka bir hedefi olmayan Fenerbahçe, Gustavo için Lyon'a olumsuz yanıt verdi.
  1. 21.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gustavo kalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA