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21 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe En iyiler kadroda

En iyiler kadroda

En iyiler kadroda

Kadroyu baştan aşağı yenileyen , en iyilere imza attırmaya devam ediyor.

Kadroyu baştan aşağı yenileyen , en iyilere imza attırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon 'in en çok gol (7) atan sol beki Novak ile en çok asist (11) yapan sol beki 'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler; en çok top kapan (59) sağ beki , en çok kilit pas atan (84) orta saha Mert Hakan'dan sonra bir başka kilit pas (78) ustası 'yı renklerine bağladı.
  1. 21.8.2020
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