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21 Ağustos 2020, Cuma
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Limnios iddiası

Limnios iddiası

transferinde için temaslarını sürdüren 'nin 'u da gündemine aldığı iddia edildi.

transferinde için temaslarını sürdüren 'nin Dimitris Limnios'u da gündemine aldığı iddia edildi. PAOK ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Yunan futbolcuyla temasa geçtiği ileri sürülen sarı-lacivertlilerin bu oyuncuyu alternatif olarak belirlediği kaydedildi. Kanat için öncelikli isim olan Visca'da olumsuz bir sonuç alınması halinde 22 yaşındaki Limnious'a imza attırılması hedefleniyor.
  1. 21.8.2020
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