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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'tan Emre Kılınç sözleri!

'tan Emre Kılınç sözleri!

Mert Hakan Yandaş'tan Emre Kılınç sözleri!

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Genç yıldız, Galatasaray'ın yeni transferi Emre Kılınç'la ilgili de konuştu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi , basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takıma imza attığı için mutlu olduğunu dile getiren yıldız futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Fenerbahçe armasıyla mücadele etmek için can atıyorum. Maçların başlamasını bekliyorum. Fenerbahçe çatısı altında bulunmak benim için gurur verici. Fenerbahçe bu ülkenin en büyük kulübü. Pozisyonum içinde tabii ki rekabet olacak ama ben buraya kendimi geliştirmek için geldim. Bütün mücadelemi vereceğim, önemli olan Fenerbahçe'nin başarılar yakalaması. Fenerbahçe'nin beni istemesi çok büyük onur ve gurur. Fenerbahçe'nin benim üzerimde sıklıkla durması ve sözlerinden vazgeçmemeleri burayı istemem de büyük etken oldu. Emre Kılınç benim her zaman görüşeceğim, kardeşim olarak gördüğüm biri. İstediği her şeye inşallah ulaşır, bulunduğu ortamda. İstanbul'da da görüşeceğiz.

"SADECE FENERBAHÇE'YE ODAKLANMAK İSTİYORUM"

Sosyal medyaya düşen iddialar ve görüntüler hakkında zaten savcılığa suç duyurunda bulunduk, bu olayların ardından burada olmanın ne kadar önemli olduğunu gördüm. Bu yaşanan olaylar, Fenerbahçe ile beni daha çok bağladı. Benim saha içerisinde, Fenerbahçe'nin bana olan bağlılığının karşılığını vermek önemli olan. Sadece Fenerbahçe'ye odaklanmak istiyorum.

Mert Hakan Yandaş'tan Emre Kılınç açıklaması

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  1. 20.08.2020
  2. Güncelleme: 20.08.2020 14:35
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