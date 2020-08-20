Mert Hakan Yandaş'ın forma numarası belli oldu!
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile girdiği transfer yarışını kazanıp kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş'ın forma numarası belli oldu. Başarılı orta saha, sarı-lacivertli takımda 8 numaralı formayı terletecek.
Fenerbahçe, Sivasspor'daki sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ı uzun süren uğraşlar sonucunda kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli takımın imza töreni düzenlediği yıldız orta saha, böyle bir takıma geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti ve sezonun başlaması için sabırsızlandığını söyledi.
8 NUMARAYI GİYECEK!
Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'da olduğu gibi Fenerbahçe takımında da 8 numaralı formayı giyecek.
- 20.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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