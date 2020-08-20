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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'ın forma numarası belli oldu!

'ın forma numarası belli oldu!

Mert Hakan Yandaş'ın forma numarası belli oldu!

'nin ile girdiği transfer yarışını kazanıp kadrosuna kattığı 'ın forma numarası belli oldu. Başarılı orta saha, sarı-lacivertli takımda 8 numaralı formayı terletecek.

, 'daki sözleşmesi sona eren 'ı uzun süren uğraşlar sonucunda kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli takımın imza töreni düzenlediği yıldız orta saha, böyle bir takıma geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti ve sezonun başlaması için sabırsızlandığını söyledi.

8 NUMARAYI GİYECEK!
Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'da olduğu gibi Fenerbahçe takımında da 8 numaralı formayı giyecek.

  1. 20.08.2020
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