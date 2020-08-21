Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler!
Transfer'de hareketli günler geçiren ve Jose Sosa, Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer henüz bitmiş değil. Gündeme Perotti, Bastos, Caicedo gibi isimler geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki futbolcuların son durumu...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin, Novak ve Jose Sosa'yı kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet transfer için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.
TERENCE KONGOLO
Feyenoord altyapısından yetişen ve Monaco'dan 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Huddersfield'a transfer olan Terence Kongolo'ya Fenerbahçe satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
KABATASLAK
Erol Bulut'un alınması konusunda ısrarcı olduğu Yunan futbolcu için para+takas yoluyla transferi bitirmek isteyen Fenerbahçe, görüşmelerde tüm şartları zorluyor.
CAICEDO
Fenerbahçe, yıldız forveti Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olması durumunda Lazio'dan Caicedo'yu alacak. Lazio ile pazarlıklar sürüyor.
BASTOS
Vedat Muriqi'yi 18 milyon euro artı 2 milyon euro'yu bulan bonuslarla satmayı planlayan Fenerbahçe, Bastos takviyesi için önemli mesafe kat etti. İtalyanlar ile el sıkışan sarı-lacivertliler, Angolalı stoperle de 3 senelik anlaşma sağladı.
DOĞUKAN SİNİK
Gelecek sezon 40 hafta oynanacak Süper Lig'e rotasyonu bol bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe, Antalyaspor'un genç yıldızı Doğukan Sinik için nabız yoklamaya devam ediyor. Pazarlıkların olumlu ilerlediği ve genç futbolcunun yakında çubukluyu giyeceği gelen bilgiler arasında.
ENNER VALENCIA
Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olması durumunda forvet alernatifini arttırmak isteyen Fenerbahçe, Kasımpaşa forması giyen Mame Thiam'dan sonra Enner Valencia'yı da kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe bonservisi elinde olan yıldız santrfor ile prensip anlaşmasına vardı.
MALANG SARR
Avrupa'nın dev kulüpleri Malang Sarr ile ilgilenirken, Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev alan Emre Belözoğlu Malang Sarr'ı ikna etmek için uğraşıyor.
LIMNIOS
Fenerbahçe'nin Dimitris Limnios'u da gündemine aldığı iddia edildi. PAOK ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Yunan futbolcuyla temasa geçtiği ileri sürülen sarı-lacivertlilerin bu oyuncuyu alternatif olarak belirlediği kaydedildi.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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