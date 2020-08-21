Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'deki son durum!

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler!

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler!

Transfer'de hareketli günler geçiren ve Jose Sosa, Novak, Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer henüz bitmiş değil. Gündeme Perotti, Bastos, Caicedo gibi isimler geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki futbolcuların son durumu...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin, Novak ve Jose Sosa'yı kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet transfer için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.

TERENCE KONGOLO

Feyenoord altyapısından yetişen ve Monaco'dan 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Huddersfield'a transfer olan Terence Kongolo'ya Fenerbahçe satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

KABATASLAK

Erol Bulut'un alınması konusunda ısrarcı olduğu Yunan futbolcu için para+takas yoluyla transferi bitirmek isteyen Fenerbahçe, görüşmelerde tüm şartları zorluyor.

CAICEDO

Fenerbahçe, yıldız forveti Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olması durumunda Lazio'dan Caicedo'yu alacak. Lazio ile pazarlıklar sürüyor.

BASTOS

Vedat Muriqi'yi 18 milyon euro artı 2 milyon euro'yu bulan bonuslarla satmayı planlayan Fenerbahçe, Bastos takviyesi için önemli mesafe kat etti. İtalyanlar ile el sıkışan sarı-lacivertliler, Angolalı stoperle de 3 senelik anlaşma sağladı.

DOĞUKAN SİNİK

Gelecek sezon 40 hafta oynanacak Süper Lig'e rotasyonu bol bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe, Antalyaspor'un genç yıldızı Doğukan Sinik için nabız yoklamaya devam ediyor. Pazarlıkların olumlu ilerlediği ve genç futbolcunun yakında çubukluyu giyeceği gelen bilgiler arasında.

ENNER VALENCIA

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olması durumunda forvet alernatifini arttırmak isteyen Fenerbahçe, Kasımpaşa forması giyen Mame Thiam'dan sonra 'yı da kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe bonservisi elinde olan yıldız santrfor ile prensip anlaşmasına vardı.

MALANG SARR

Avrupa'nın dev kulüpleri Malang Sarr ile ilgilenirken, Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev alan Emre Belözoğlu Malang Sarr'ı ikna etmek için uğraşıyor.

LIMNIOS

Fenerbahçe'nin Dimitris Limnios'u da gündemine aldığı iddia edildi. PAOK ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Yunan futbolcuyla temasa geçtiği ileri sürülen sarı-lacivertlilerin bu oyuncuyu alternatif olarak belirlediği kaydedildi.

  1. 21.08.2020
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