Al Ittihad Garry Rodrigues için Olympiakos'tan 2.5 milyon euro istedi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Bonservis bedeli belli oldu! Olympiakos...

için 'tan 2.5 milyon euro istedi!

Al Ittihad Garry Rodrigues için Olympiakos'tan 2.5 milyon euro istedi!

'de kiralık olarak forma giyen 'le Yunan ekibi ilgilenirken, yıldız için istenen bonservis bedeli belli oldu. kulübünün Rodrigues için 2.5 milyon euro istediği ancak Olympiakos'un teklife sıcak bakmadığı öne sürüldü.

'nin gelecek sezon kadroda düşünmediği kiralık futbolcusu 'e talip olmuştu.

Yunan ekibi, kanat oyuncusu için kulübüyle temaslara başlarken, Arap ekibinin 2.5 milyon euro bonservis bedeli istemesi görüşmeleri tıkadı.

Yunan basınında çıkan haberlere göre; Rodrigues'e istenen ücreti yüksek bulan Olympiakos'un, 29 yaşındaki futbolcu için en fazla 1 milyon euro ödeme yapabileceğini ilettiği belirtildi.

Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kiralık anlaşması olan Garry Rodrigues, geçen sezon 29 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

  1. 20.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Al Ittihad Garry Rodrigues için Olympiakos'tan 2.5 milyon euro istedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA