Al Ittihad Garry Rodrigues için Olympiakos'tan 2.5 milyon euro istedi!
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Garry Rodrigues'le Yunan ekibi Olympiakos ilgilenirken, Yeşil Burun Adalı yıldız için istenen bonservis bedeli belli oldu. Al Ittihad kulübünün Rodrigues için 2.5 milyon euro istediği ancak Olympiakos'un teklife sıcak bakmadığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin gelecek sezon kadroda düşünmediği kiralık futbolcusu Garry Rodrigues'e Olympiakos talip olmuştu.
Yunan ekibi, Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu için Al Ittihad kulübüyle temaslara başlarken, Arap ekibinin 2.5 milyon euro bonservis bedeli istemesi görüşmeleri tıkadı.
Yunan basınında çıkan haberlere göre; Rodrigues'e istenen ücreti yüksek bulan Olympiakos'un, 29 yaşındaki futbolcu için en fazla 1 milyon euro ödeme yapabileceğini ilettiği belirtildi.
Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kiralık anlaşması olan Garry Rodrigues, geçen sezon 29 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
- 20.08.2020
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