Al Ittihad Garry Rodrigues için Olympiakos'tan 2.5 milyon euro istedi!

Fenerbahçe'nin gelecek sezon kadroda düşünmediği kiralık futbolcusu Garry Rodrigues'e Olympiakos talip olmuştu.

Yunan ekibi, Yeşil Burun Adalı kanat oyuncusu için Al Ittihad kulübüyle temaslara başlarken, Arap ekibinin 2.5 milyon euro bonservis bedeli istemesi görüşmeleri tıkadı.

Yunan basınında çıkan haberlere göre; Rodrigues'e istenen ücreti yüksek bulan Olympiakos'un, 29 yaşındaki futbolcu için en fazla 1 milyon euro ödeme yapabileceğini ilettiği belirtildi.

Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kiralık anlaşması olan Garry Rodrigues, geçen sezon 29 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.