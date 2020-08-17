Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü Loic Remy Beşiktaş'a doğru!

Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından santrfor arayışlarına hız veren Beşiktaş'ın listesinde birçok yıldız bulunuyor. Papiss Cisse'ye teklifini yineleyen siyah-beyazlılar, Ze Luis için de nabız yoklamaya devam ederken gündeme sürpriz bir isim girdi.

LOIC REMY'E SERGEN YALÇIN'DAN ONAY!

Milliyet'in haberine göre, geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Lille'de 7 gollük bir performans gösteren 33 yaşındaki Fransız futbolcu Loic Remy için teknik direktör Sergen Yalçın'ın olumlu görüş bildirdiği ortaya çıktı.





Beşiktaşlı yöneticilerden Erdal Torunoğulları'nın Remy'nin menajeriyle özel bir görüşme yapacağı öne sürüldü. Bu görüşme sonrası yönetim forvet hakkındaki son kararını verecek.

Lille'deki sözleşmesi sona eren deneyimli golcünün bonservisi elinde bulunuyor.

FENERBAHÇE TEKLİF GÖTÜRDÜ!

Santrfor arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Loic Remy'e 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuştu.