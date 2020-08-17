Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü Loic Remy Beşiktaş'a doğru!
Santrfor mevkisi için birçok ismi gündemine alan Beşiktaş'ta Loic Remy sürprizi... Fenerbahçe'nin 2 yıllık teklif götürdüğü deneyimli golcü için Sergen Yalçın'ın olumlu görüş bildirdiği ve siyah-beyazlı yönetimin deneyimli golcünün menajeriyle özel bir görüşme yapacağı iddia edildi.
Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından santrfor arayışlarına hız veren Beşiktaş'ın listesinde birçok yıldız bulunuyor. Papiss Cisse'ye teklifini yineleyen siyah-beyazlılar, Ze Luis için de nabız yoklamaya devam ederken gündeme sürpriz bir isim girdi.
LOIC REMY'E SERGEN YALÇIN'DAN ONAY!
Milliyet'in haberine göre, geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Lille'de 7 gollük bir performans gösteren 33 yaşındaki Fransız futbolcu Loic Remy için teknik direktör Sergen Yalçın'ın olumlu görüş bildirdiği ortaya çıktı.
Beşiktaşlı yöneticilerden Erdal Torunoğulları'nın Remy'nin menajeriyle özel bir görüşme yapacağı öne sürüldü. Bu görüşme sonrası yönetim forvet hakkındaki son kararını verecek.
Lille'deki sözleşmesi sona eren deneyimli golcünün bonservisi elinde bulunuyor.
FENERBAHÇE TEKLİF GÖTÜRDÜ!
Santrfor arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Loic Remy'e 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuştu.
- 17.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü Loic Remy Beşiktaş'a doğru! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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