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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Fenerbahçe teklif götürdü Kartal oluyor! Yalçın onay verdi

'nin teklif götürdüğü 'a doğru!

Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü Loic Remy Beşiktaş'a doğru!

Santrfor mevkisi için birçok ismi gündemine alan 'ta sürprizi... 'nin 2 yıllık teklif götürdüğü deneyimli golcü için 'ın olumlu görüş bildirdiği ve siyah-beyazlı yönetimin deneyimli golcünün menajeriyle özel bir görüşme yapacağı iddia edildi.

'ın ayrılığının ardından santrfor arayışlarına hız veren 'ın listesinde birçok yıldız bulunuyor. 'ye teklifini yineleyen siyah-beyazlılar, Ze Luis için de nabız yoklamaya devam ederken gündeme sürpriz bir isim girdi.

LOIC REMY'E SERGEN YALÇIN'DAN ONAY!
Milliyet'in haberine göre, geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Lille'de 7 gollük bir performans gösteren 33 yaşındaki Fransız futbolcu için teknik direktör 'ın olumlu görüş bildirdiği ortaya çıktı.

Beşiktaşlı yöneticilerden Erdal Torunoğulları'nın Remy'nin menajeriyle özel bir görüşme yapacağı öne sürüldü. Bu görüşme sonrası yönetim forvet hakkındaki son kararını verecek.

Lille'deki sözleşmesi sona eren deneyimli golcünün bonservisi elinde bulunuyor.

FENERBAHÇE TEKLİF GÖTÜRDÜ!
Santrfor arayışlarına devam eden , Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Loic Remy'e 2 yıllık sözleşme teklifinde bulunmuştu.

  1. 17.08.2020
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