Fenerbahçe'de Mame Thiam'dan sonra bir bomba daha!
Takımın en golcü ismi Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe'de santrfor transferinde hareketlilik yaşanıyor. Kasımpaşa'dan Mame Thiam ile her konuda anlaşan sarı-lacivertli yönetim, asıl bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Yıldız golcüyü ve kulübünü ikna eden Fenerbahçe transferi kiralık ve satın alma opsiyonu ile bitirdi. İşte sözleşmenin detayları...
17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:55
Güncelleme: 17.08.2020 11:00
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Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de gözler santrfor transferine çevrildi.
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Geçtiğimiz sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, aynı sorunu yaşamamak için hamlelerini yapmaya başladı.
Takımın en skorer ismi Vedat Muriqi için İtalyan ekibi Lazio ile sıkı bir pazarlık halinde olan Fenerbahçe yeni hücum hattını oluşturmaya başladı.
Fenerbahçe yönetimi ilk olarak Kasımpaşa'nın golcüsü Mame Thiam ile bir görüşme gerçekleştirdi ve Senegalli oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı.
Teknik direktör Erol Bulut'un 27 yaşındaki futbolcuyu ikinci santrfor olarak belirlediği ve ihtiyaç halinde kanatlarda kullanmayı amaçladığı belirtildi.