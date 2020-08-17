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Fenerbahçe'de Mame Thiam'dan sonra bir bomba daha!

Takımın en golcü ismi Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe'de santrfor transferinde hareketlilik yaşanıyor. Kasımpaşa'dan Mame Thiam ile her konuda anlaşan sarı-lacivertli yönetim, asıl bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Yıldız golcüyü ve kulübünü ikna eden Fenerbahçe transferi kiralık ve satın alma opsiyonu ile bitirdi. İşte sözleşmenin detayları...

17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:55 Güncelleme: 17.08.2020 11:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





