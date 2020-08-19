Garry Rodrigues ayrılıyor mu? Transfer doğrulandı
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de gözler bir yandan da mevcut oyuncuların son durumuna çevrilmiş durumda. Suudi Arabistan Ligi Al Ittihad takımından kiralanan ve 1 sene daha sarı-lacivertli takımla sözleşmesi bulunan Garry Rodrigues'in Olympiakos'un yolunu tutacağı iddia edilmişti. Yunan takımı ile 29 yaşındaki futbolcu arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile yeni sezon planlaması sürerken, Garry Rodrigues konusunda hareketlilik yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, 1 yıl daha kiralık anlaşması olan oyuncu ile yollarını ayırmayı planlarken, Yeşil Burun Adalı futbolcunun menajerinin oyuncusunu Olympiakos'a önerdiği kaydedildi.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!
Skorer'in derlediği Yunan basınındaki Olympiakos-Garry Rodrigues flörtünde kısa sürede yeni gelişmelerin yaşanmasının beklendiği kaydedildi. Yunan cephesi, Garry Rodrigues'in menajeri tarafından kendilerine önerildiğini ve görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezon 29 maça çıkan Rodrigues, takımına 4 gol ve 4 asistlik bir katkı sağladı.
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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