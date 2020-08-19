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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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ayrılıyor mu? doğrulandı

Garry Rodrigues ayrılıyor mu? Transfer doğrulandı

çalışmalarına hız kesmeden devam eden 'de gözler bir yandan da mevcut oyuncuların son durumuna çevrilmiş durumda. Suudi Arabistan Ligi Al Ittihad takımından kiralanan ve 1 sene daha sarı-lacivertli takımla sözleşmesi bulunan 'in 'un yolunu tutacağı iddia edilmişti. Yunan takımı ile 29 yaşındaki futbolcu arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

'de teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile yeni sezon planlaması sürerken, konusunda hareketlilik yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, 1 yıl daha kiralık anlaşması olan oyuncu ile yollarını ayırmayı planlarken, Yeşil Burun Adalı futbolcunun menajerinin oyuncusunu 'a önerdiği kaydedildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!
Skorer'in derlediği Yunan basınındaki Olympiakos-Garry Rodrigues flörtünde kısa sürede yeni gelişmelerin yaşanmasının beklendiği kaydedildi. Yunan cephesi, Garry Rodrigues'in menajeri tarafından kendilerine önerildiğini ve görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezon 29 maça çıkan Rodrigues, takımına 4 gol ve 4 asistlik bir katkı sağladı.

  1. 19.08.2020
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