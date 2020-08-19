Garry Rodrigues ayrılıyor mu? Transfer doğrulandı

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile yeni sezon planlaması sürerken, Garry Rodrigues konusunda hareketlilik yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, 1 yıl daha kiralık anlaşması olan oyuncu ile yollarını ayırmayı planlarken, Yeşil Burun Adalı futbolcunun menajerinin oyuncusunu Olympiakos'a önerdiği kaydedildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR!

Skorer'in derlediği Yunan basınındaki Olympiakos-Garry Rodrigues flörtünde kısa sürede yeni gelişmelerin yaşanmasının beklendiği kaydedildi. Yunan cephesi, Garry Rodrigues'in menajeri tarafından kendilerine önerildiğini ve görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Fenerbahçe formasıyla geride kalan sezon 29 maça çıkan Rodrigues, takımına 4 gol ve 4 asistlik bir katkı sağladı.