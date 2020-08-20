Sosa İstanbul’da - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Sosa İstanbul’da

Sosa ’da

Sosa İstanbul’da

’nin iki yıllığına anlaşmaya vardığı ’un eski yıldızı dün akşam ’ye geldi. Arjantinli yıldız, iki gün içinde imzayı atacak.

'nin transfer gündeminde 1 numarada yer alan Jose 'da dün flaş bir gelişme yaşandı. ile sözleşmesi bittikten sonra ülkesi Arjantin'e dönen 35 yaşındaki yıldız ile yapılan görüşmelerde iki yıllık prensip anlaşmasına varıldığı öğrenilmişti. Taraftarın merakla beklediği Sosa, dün akşam saatlerinde 'a geldi. Özel havacılık için kullanılan 'na akşam saatlerinde gelen Arjantinli futbolcu, daha sonra İstanbul'daki evine geçti. Emre Belözoğlu'nun bizzat ikna ettiği Sosa'nın iki gün içinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulüple 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Daha önce 'de iki sezon forması giyen, son olarak iki sezondur Trabzon'da görev yapan , kariyerinde oynadığı 141 karşılaşmada 26 gol atarken, 34 de asist yaptı, bir kez de şampiyonluk yaşadı.


YILLIK 1.5 MİLYON EURO KAZANACAK
İki senelik sözleşmeye imza atacak Jose Sosa'nın, Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon euro ücret alacağı öğrenildi. Sosa, mukaveleyi imzaladıktan sonra 'ndaki kampa dahil olacak.

42
Jose Sosa, Trabzonspor forması ile geçtiğimiz sezon 42 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 23 gole direkt katkı sağlayan Arjantinli futbolcu, 11 kez rakip fileleri havalandırdı, 12 de asist yaptı

  1. 20.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sosa İstanbul’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA