Sosa İstanbul’da
Fenerbahçe’nin iki yıllığına anlaşmaya vardığı Trabzonspor’un eski yıldızı Jose Sosa dün akşam özel uçakla Türkiye’ye geldi. Arjantinli yıldız, iki gün içinde imzayı atacak.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde 1 numarada yer alan Jose Jose Ernesto Sosa'da dün flaş bir gelişme yaşandı. Trabzonspor ile sözleşmesi bittikten sonra ülkesi Arjantin'e dönen 35 yaşındaki yıldız ile yapılan görüşmelerde iki yıllık prensip anlaşmasına varıldığı öğrenilmişti. Taraftarın merakla beklediği Sosa, dün akşam saatlerinde özel uçakla İstanbul'a geldi. Özel havacılık için kullanılan Atatürk Havalimanı'na akşam saatlerinde gelen Arjantinli futbolcu, daha sonra İstanbul'daki evine geçti. Emre Belözoğlu'nun bizzat ikna ettiği Sosa'nın iki gün içinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulüple 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Daha önce Türkiye'de iki sezon Beşiktaş forması giyen, son olarak iki sezondur Trabzon'da görev yapan Jose Sosa, Süper Lig kariyerinde oynadığı 141 karşılaşmada 26 gol atarken, 34 de asist yaptı, bir kez de şampiyonluk yaşadı.
YILLIK 1.5 MİLYON EURO KAZANACAK
İki senelik sözleşmeye imza atacak Jose Sosa'nın, Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon euro ücret alacağı öğrenildi. Sosa, mukaveleyi imzaladıktan sonra Topuk Yaylası'ndaki kampa dahil olacak.
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Jose Sosa, Trabzonspor forması ile geçtiğimiz sezon 42 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 23 gole direkt katkı sağlayan Arjantinli futbolcu, 11 kez rakip fileleri havalandırdı, 12 de asist yaptı
- 20.8.2020
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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