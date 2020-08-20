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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Kongolo iddiası

Kongolo iddiası

Birçok bölgeye takviye yapacak olan F.Bahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Birçok bölgeye takviye yapacak olan F.Bahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı. basını, sarı-lacivertlilerin bonservisi 'da bulunan Terence Kongolo'yu kiralamak istediği ileri sürüldü. Profesyonel kariyerine Feyenoord'da başlayan Hollandalı, daha sonra Monaco, Huddersfield ve Fulham formaları giydi. 26 yaşındaki 1.83'lük stoper, 3 kez de Hollanda 'nda yer aldı.
  1. 20.8.2020
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