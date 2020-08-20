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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Sinan Gümüş Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertliler, bonservis bedeli ödemeden transferlere devam ediyor. Gökhan, Caner, Novak, Mert ve Thiam’ı kadrosuna katan , 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla da 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

öncesi transferde işi sıkı tutan , yine yıldız bir ismi kadrosuna kattı. Bonservis bedeli ödemeden imza attırmaya devam eden sarı-lacivertliler, son olarak 'ü renklerine bağladı. döneminin resmen başladığı 4 Ağustos haftasında , Mert Hakan Yandaş, ve Filip Novak'ı bonservis ödemeden transfer eden Kanarya, önceki gün de Mame Thiam ile imza şova devam etmişti.

BONSERVİS ÖDENMEDİ
Fenerbahçe, dün de Sinan Gümüş'le anlaştı, 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bonservisinin bulunduğu İtalyan Genoa ile sorunu çözen 26 yaşındaki futbolcuya da bedel ödemeyen sarı-lacivertliler, 2020- 2021 öncesi 6. transferini bitirdi. 5 yıl G.Saray'da oynadıktan sonra 2019-20 sezonu başında Genoa'ya transfer olan Sinan, ligin ikinci yarısında 'da kiralık oynamıştı. Genç futbolcu, Güney ekibiyle 10 lig maçında 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

TRANSFERİ EMRE BİTİRDİ
Kanarya'nın yeni sezon öncesi yaptığı transferlerde olduğu gibi Sinan Gümüş'te de aktif rol oynadı. Fenerbahçe'de futbolculuk kariyerine son noktayı koyan ve yeni sezonla birlikte sportif direktörlüğe getirilecek olan Emre Belözoğlu, önceki akşam 26 yaşındaki futbolcunun menajeri Ersin Akan ile Kalamışta'taki bir otelde görüştü ve tüm konularda el sıkıştı.

132 MAÇ, 38 GOL, 17 ASİST
Profesyonel kariyerinde , Genoa ve formaları giyen Sinan Gümüş, 132 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 38 kez rakip fileleri havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, 17 de asist yaptı. Kariyerinde yalnızca 1 kırmızı gören yıldız futbolcu, 26 kez sarı kartla cezalandırıldı.

  1. 20.8.2020
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