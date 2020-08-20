Sinan Gümüş Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertliler, bonservis bedeli ödemeden transferlere devam ediyor. Gökhan, Caner, Novak, Mert ve Thiam’ı kadrosuna katan Fenerbahçe, 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla da 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
BONSERVİS ÖDENMEDİ
Fenerbahçe, dün de Sinan Gümüş'le anlaştı, 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bonservisinin bulunduğu İtalyan Genoa ile sorunu çözen 26 yaşındaki futbolcuya da bedel ödemeyen sarı-lacivertliler, 2020- 2021 öncesi 6. transferini bitirdi. 5 yıl G.Saray'da oynadıktan sonra 2019-20 sezonu başında Genoa'ya transfer olan Sinan, ligin ikinci yarısında Antalya'da kiralık oynamıştı. Genç futbolcu, Güney ekibiyle 10 lig maçında 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.
TRANSFERİ EMRE BİTİRDİ
Kanarya'nın yeni sezon öncesi yaptığı transferlerde olduğu gibi Sinan Gümüş'te de Emre Belözoğlu aktif rol oynadı. Fenerbahçe'de futbolculuk kariyerine son noktayı koyan ve yeni sezonla birlikte sportif direktörlüğe getirilecek olan Emre Belözoğlu, önceki akşam 26 yaşındaki futbolcunun menajeri Ersin Akan ile Kalamışta'taki bir otelde görüştü ve tüm konularda el sıkıştı.
132 MAÇ, 38 GOL, 17 ASİST
Profesyonel kariyerinde Galatasaray, Genoa ve Antalyaspor formaları giyen Sinan Gümüş, 132 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 38 kez rakip fileleri havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, 17 de asist yaptı. Kariyerinde yalnızca 1 kırmızı gören yıldız futbolcu, 26 kez sarı kartla cezalandırıldı.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sinan Gümüş Fenerbahçe'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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