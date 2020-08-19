Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu! Anlaşma tamam

Gelecek sezon ligde iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da bu doğrultuda sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım, ileride yüksek bedelle satabileceğini düşündüğü genç isimle anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri