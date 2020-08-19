Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu! Anlaşma tamam - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu! Anlaşma tamam

Gelecek sezon ligde iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da bu doğrultuda sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım, ileride yüksek bedelle satabileceğini düşündüğü genç isimle anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

19 Ağustos 2020 Çarşamba 07:45 Güncelleme: 19.08.2020 07:45
Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu! Anlaşma tamam

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde de hız kesmiyor. Sarı-lacivertli takım Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Mert Hakan ve son olarak Mame Thiam'ı kadrosuna katmıştı.

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Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu! Anlaşma tamam

Yurt içi ve yurt dışında transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe bir yandan da genç yıldız avına çıkmış durumda.

Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu! Anlaşma tamam

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Kosova'nın FK Ballkani takımında görev yapan Blend Baftiu ile her konuda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu! Anlaşma tamam

22 yaşındaki orta alan oyuncusunun bonservisi için pazarlıklar ise devam ediyor.

Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu! Anlaşma tamam

Yönetim geçen sezon 18 gole imzasını atan Baftiu'yu 1-2 yıl içinde Eljif Elmas gibi çok yüksek bir bedele satabileceğini düşünüyor.

Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu! Anlaşma tamam

Sarı-lacivertliler, Kosova kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan Baftiu'yu kısa süre içinde bitirecek.

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