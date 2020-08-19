Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ını buldu! Anlaşma tamam
Gelecek sezon ligde iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da bu doğrultuda sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım, ileride yüksek bedelle satabileceğini düşündüğü genç isimle anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
19 Ağustos 2020 Çarşamba 07:45
Güncelleme: 19.08.2020 07:45
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde de hız kesmiyor. Sarı-lacivertli takım Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Mert Hakan ve son olarak Mame Thiam'ı kadrosuna katmıştı.
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Yurt içi ve yurt dışında transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe bir yandan da genç yıldız avına çıkmış durumda.
Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Kosova'nın FK Ballkani takımında görev yapan Blend Baftiu ile her konuda anlaşmaya vardı.
22 yaşındaki orta alan oyuncusunun bonservisi için pazarlıklar ise devam ediyor.
Yönetim geçen sezon 18 gole imzasını atan Baftiu'yu 1-2 yıl içinde Eljif Elmas gibi çok yüksek bir bedele satabileceğini düşünüyor.
Sarı-lacivertliler, Kosova kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan Baftiu'yu kısa süre içinde bitirecek.