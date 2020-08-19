Fenerbahçe transferde gümbür gümbür! 3 imza birden
Yeni sezon öncesi birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe transferde gümbür gümbür devam ediyor. Sarı-lacivertli kurmaylar takımda eksik kalan bölgeler için bir süredir temaslarını hızlandırmıştı ve 3 yıldızda mutlu sona ulaşıldı. Fenerbahçe yönetimi stoper, kanat ve orta saha transferlerini bitirdi.
19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:48
Güncelleme: 19.08.2020 10:13
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Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Samandıra'da hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de tek gündem transfer...
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2020-2021 sezonun hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun belirlediği isimlerle görüşmelere devam ediyor.
Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur, İsmail Yüksek ve Mame Thiam'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de şov sürecek.
Sarı-lacivertli teknik heyet takımda eksik kalan bölgeleri belirlerken, bir süredir hedefteki isimlerle temaslar sürüyordu.
Girişimlerinde büyük yol kateden Fenerbahçe yönetimi 3 yıldız futbolcuyu daha imza aşamasına getirdi.