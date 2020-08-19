Fenerbahçe transferde gümbür gümbür! 3 imza birden - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Fenerbahçe transferde gümbür gümbür! 3 imza birden

Fenerbahçe transferde gümbür gümbür! 3 imza birden

Yeni sezon öncesi birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe transferde gümbür gümbür devam ediyor. Sarı-lacivertli kurmaylar takımda eksik kalan bölgeler için bir süredir temaslarını hızlandırmıştı ve 3 yıldızda mutlu sona ulaşıldı. Fenerbahçe yönetimi stoper, kanat ve orta saha transferlerini bitirdi.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:48 Güncelleme: 19.08.2020 10:13
Fenerbahçe transferde gümbür gümbür! 3 imza birden

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Samandıra'da hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de tek gündem transfer...

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Fenerbahçe transferde gümbür gümbür! 3 imza birden

2020-2021 sezonun hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun belirlediği isimlerle görüşmelere devam ediyor.


Fenerbahçe transferde gümbür gümbür! 3 imza birden

Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur, İsmail Yüksek ve Mame Thiam'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de şov sürecek.

Fenerbahçe transferde gümbür gümbür! 3 imza birden

Sarı-lacivertli teknik heyet takımda eksik kalan bölgeleri belirlerken, bir süredir hedefteki isimlerle temaslar sürüyordu.


Fenerbahçe transferde gümbür gümbür! 3 imza birden

Girişimlerinde büyük yol kateden Fenerbahçe yönetimi 3 yıldız futbolcuyu daha imza aşamasına getirdi.


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