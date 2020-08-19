Fenerbahçe transferde gümbür gümbür! 3 imza birden

Yeni sezon öncesi birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe transferde gümbür gümbür devam ediyor. Sarı-lacivertli kurmaylar takımda eksik kalan bölgeler için bir süredir temaslarını hızlandırmıştı ve 3 yıldızda mutlu sona ulaşıldı. Fenerbahçe yönetimi stoper, kanat ve orta saha transferlerini bitirdi.