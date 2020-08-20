Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler!

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler!

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler!

Geçtiğimiz sezon istenilen başarıyı yakalayamayan Fenerbahçe, bu sezon yapılan hamlelerle transferin şampiyonu olmaya aday. Fenerbahçe'de transfer henüz bitmiş değil. Gündeme Perotti, Bastos, gibi isimler geldi. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki futbolcuların son durumu...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, ve Novak'ı kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet transfer için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.

JOSE SOSA

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa Fenerbahçe'ye transfer olmak için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağlayan Sosa'nın Kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Sosa, sözleşme imzaladıktan sonra Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki kampa katılacak.

TERENCE KONGOLO

Feyenoord altyapısından yetişen ve Monaco'dan 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Huddersfield'a transfer olan Terence Kongolo'ya Fenerbahçe satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

BAKASETAS

Erol Bulut'un alınması konusunda ısrarcı olduğu Yunan futbolcu için para+takas yoluyla transferi bitirmek isteyen Fenerbahçe, görüşmelerde tüm şartları zorluyor.

BLEND BAFTIU

Sarı-Lacivertliler, Kosova'nın FK Ballkani takımında görev yapan Blend Baftiu ile her konuda anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki orta alan oyuncusunun bonservisi için pazarlıklar ise devam ediyor.

CAICEDO

Fenerbahçe, yıldız forveti Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olması durumunda Lazio'dan Caicedo'yu alacak. Lazio ile pazarlıklar sürüyor.

BASTOS

Geçtiğimiz sezon en çok sıkıntı yaşanan pozisyon olan stopere Lazio'da forma giyen Bastos düşünülüyor. Vedat Muriqi transferinde Caicedo ve Bastos da görüşülüyor.

DOĞUKAN SİNİK

Gelecek sezon 40 hafta oynanacak Süper Lig'e rotasyonu bol bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe, Antalyaspor'un genç yıldızı Doğukan Sinik için nabız yoklamaya devam ediyor. Pazarlıkların olumlu ilerlediği ve genç futbolcunun yakında çubukluyu giyeceği gelen bilgiler arasında.

DIEGO GODIN

Sarı-lacivertlerin İnter'in Uruguaylı stoperi Godin için girişimlere başladığı kaydedildi. Haberlere göre İtalyan ekibi, ilerleyen yaşı ve yüksek ücreti nedeniyle 34 yaşındaki futbolcudan kulüp bulmasını istedi.

ENNER VALENCIA

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olması durumunda forvet alernatifini arttırmak isteyen Fenerbahçe, Kasımpaşa forması giyen Mame Thiam'dan sonra Enner Valencia'yı da kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe bonservisi elinde olan yıldız santrfor ile prensip anlaşmasına vardı.

MALANG SARR

Avrupa'nın dev kulüpleri Malang Sarr ile ilgilenirken, Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev alan Emre Belözoğlu Malang Sarr'ı ikna etmek için uğraşıyor.

  1. 20.08.2020
  2. Güncelleme: 20.08.2020 10:43
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