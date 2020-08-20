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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Isla imzayı resmen attı! İşte yeni takımı

'nin eski sağ beki Isla Flamengo'ya oldu!

Fenerbahçe'nin eski sağ beki Isla Flamengo'ya transfer oldu!

ile pandemi arası sonrası yollarını ayıran Mauricio Isla'nın yeni adresi belli oldu. Şilili sağ bek, ekiplerinden Flamengo ile sözleşme imzaladı.

Yeni adresinin neresi olacağı merakla beklenen Mauricio Isla, imzayı attı. ile yollarını ayıran Şilili futbolcu, takımlarından Flamengo ile sözleşme imzaladı.

Flamengo'nun 'la anlaşan Rafinha'nın yerine Isla'yı kadrosuna dahil ettiği bildirildi. Bu aynı zamanda Isla'nın Güney Amerika'daki ilk profesyonel kariyer deneyimi de olacak. Fenerbahçe'nin eski yıldızı, futbola ülkesi takımlarından Universidad Catolica'da başladı ancak ilk profesyonel kontratını Udinese ile imzalamıştı.

Marsilya, Juventus ve Queens Park Rangers gibi takımlarda da forma giyen Şilili yıldız, kariyerini Brezilya'da sürdürecek.

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  1. 20.08.2020
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