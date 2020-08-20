Fenerbahçe'nin eski sağ beki Isla Flamengo'ya transfer oldu!
Fenerbahçe ile pandemi arası sonrası yollarını ayıran Mauricio Isla'nın yeni adresi belli oldu. Şilili sağ bek, Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo ile sözleşme imzaladı.
Yeni adresinin neresi olacağı merakla beklenen Mauricio Isla, imzayı attı. Fenerbahçe ile yollarını ayıran Şilili futbolcu, Brezilya Ligi takımlarından Flamengo ile sözleşme imzaladı.
Flamengo'nun Olympiakos'la anlaşan Rafinha'nın yerine Isla'yı kadrosuna dahil ettiği bildirildi. Bu aynı zamanda Isla'nın Güney Amerika'daki ilk profesyonel kariyer deneyimi de olacak. Fenerbahçe'nin eski yıldızı, futbola ülkesi takımlarından Universidad Catolica'da başladı ancak ilk profesyonel kontratını Udinese ile imzalamıştı.
Marsilya, Juventus ve Queens Park Rangers gibi takımlarda da forma giyen Şilili yıldız, kariyerini Brezilya'da sürdürecek.
#PodeChegar que o Manto ficou bem demais! A Nação está contigo, Isla! Vamos com tudo! #IslaÉDoMengão pic.twitter.com/WhNabaGFAr— Flamengo (@Flamengo) August 19, 2020
- 20.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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