Transfer yarışında flaş gelişme! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir...

Önümüzdeki sezon şampiyonluk yolunda çalışmalarına devam eden kulüpler transferde hız kesmiyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'i transferde karşı karşıya getiren yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Uzun süredir Vedat Muriqi'nin satışı konusunda Lazio ile pazarlık halinde olan yönetim, İtalyan ekibinin stoperi Bastos'un transferini de bitirmek istiyordu. Ancak, devreye Süper Lig devleri de girmişti.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre; Başakşehir, Lazio'dan Bastos'u transfer ermek için için 4 milyon Euro teklif etmeye hazır. Beşiktaş ve Fenerbahçe ise yıldız stoper ile ilgileniyor ancak teklifleri daha az.