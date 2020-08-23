Transfer yarışında flaş gelişme! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir...
Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen kulüpler, transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor... Daha önceden Lazio'nun stoperi Bastos için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir transfer yarışına girmişti. Yıldız oyuncunun transferi için Başakşehir bir adım öne geçti. İşte flaş gelişmeye dair tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
Önümüzdeki sezon şampiyonluk yolunda çalışmalarına devam eden kulüpler transferde hız kesmiyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'i transferde karşı karşıya getiren yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Uzun süredir Vedat Muriqi'nin satışı konusunda Lazio ile pazarlık halinde olan yönetim, İtalyan ekibinin stoperi Bastos'un transferini de bitirmek istiyordu. Ancak, devreye Süper Lig devleri de girmişti.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre; Başakşehir, Lazio'dan Bastos'u transfer ermek için için 4 milyon Euro teklif etmeye hazır. Beşiktaş ve Fenerbahçe ise yıldız stoper ile ilgileniyor ancak teklifleri daha az.
- 23.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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