Transfer yarışında flaş gelişme! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Ağustos 2020, Pazar
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Transfer yarışında flaş gelişme! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir...

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen kulüpler,  çalışmalarına aralıksız devam ediyor... Daha önceden Lazio'nun stoperi Bastos için , ve transfer yarışına girmişti. Yıldız oyuncunun transferi için Başakşehir bir adım öne geçti. İşte flaş gelişmeye dair tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

Önümüzdeki sezon şampiyonluk yolunda çalışmalarına devam eden kulüpler transferde hız kesmiyor. , ve 'i transferde karşı karşıya getiren yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Uzun süredir Vedat Muriqi'nin satışı konusunda Lazio ile pazarlık halinde olan yönetim, İtalyan ekibinin stoperi Bastos'un transferini de bitirmek istiyordu. Ancak, devreye devleri de girmişti.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre; Başakşehir, Lazio'dan Bastos'u ermek için için 4 milyon Euro teklif etmeye hazır. Beşiktaş ve Fenerbahçe ise yıldız stoper ile ilgileniyor ancak teklifleri daha az.

  1. 23.08.2020
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