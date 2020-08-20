Haberler Galeri Fenerbahçe'de rüya takım kuruluyor! 5 yıldızla transfer şov sürecek

Fenerbahçe'de rüya takım kuruluyor! 5 yıldızla transfer şov sürecek

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer hamlesi geldi. Son olarak Sinan Gümüş ve Jose Sosa transferlerinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 5 yıldızı daha kadrosuna katarak rüya takımı oluşturucak.

20 Ağustos 2020 Perşembe 09:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





