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Fenerbahçe'de rüya takım kuruluyor! 5 yıldızla transfer şov sürecek
Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer hamlesi geldi. Son olarak Sinan Gümüş ve Jose Sosa transferlerinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 5 yıldızı daha kadrosuna katarak rüya takımı oluşturucak.
20 Ağustos 2020 Perşembe 09:59
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Yeni sezonda tek hedef şampiyonluk olan sarı lacivertli ekipte teknik direktör Erol Bulut ve Sportif direktör Emre Belözoğlu nokta atışı transferler planlıyor.
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Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Mame Baba Thiam, Sinan Gümüş'ü kadroya katan sarı-lacivertli takım son olarak Jose Sosa'yı da İstanbul'a getirdi.
Transferde durmaya niyeti olmayan Fenerbahçe, Arjantinli yıldız Sosa'nın ardından transfer taarruza son sürat devam edecek.
Fenerbahçe'nin flaş transfer operasyonunda başrolü Emre Belözoğlu oynuyor ve hedefteki isimlerle birebir görüşmeler sağlıyor.
Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, transferin gerçeklemesi ile birlikte yeni bir imza şov için düğmeye basacak.