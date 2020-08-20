Fenerbahçe'de rüya takım kuruluyor! 5 yıldızla transfer şov sürecek - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de rüya takım kuruluyor! 5 yıldızla transfer şov sürecek

Fenerbahçe'de rüya takım kuruluyor! 5 yıldızla transfer şov sürecek

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer hamlesi geldi. Son olarak Sinan Gümüş ve Jose Sosa transferlerinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 5 yıldızı daha kadrosuna katarak rüya takımı oluşturucak.
20 Ağustos 2020 Perşembe 09:59
Fenerbahçe'de rüya takım kuruluyor! 5 yıldızla transfer şov sürecek

Yeni sezonda tek hedef şampiyonluk olan sarı lacivertli ekipte teknik direktör Erol Bulut ve Sportif direktör Emre Belözoğlu nokta atışı transferler planlıyor.

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Fenerbahçe'de rüya takım kuruluyor! 5 yıldızla transfer şov sürecek

Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Mame Baba Thiam, Sinan Gümüş'ü kadroya katan sarı-lacivertli takım son olarak Jose Sosa'yı da İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe'de rüya takım kuruluyor! 5 yıldızla transfer şov sürecek

Transferde durmaya niyeti olmayan Fenerbahçe, Arjantinli yıldız Sosa'nın ardından transfer taarruza son sürat devam edecek.


Fenerbahçe'de rüya takım kuruluyor! 5 yıldızla transfer şov sürecek

Fenerbahçe'nin flaş transfer operasyonunda başrolü Emre Belözoğlu oynuyor ve hedefteki isimlerle birebir görüşmeler sağlıyor.

Fenerbahçe'de rüya takım kuruluyor! 5 yıldızla transfer şov sürecek

Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, transferin gerçeklemesi ile birlikte yeni bir imza şov için düğmeye basacak.

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