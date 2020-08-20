Fenerbahçe'den Lazio'ya flaş öneri! 2 yıldız ve o rakam... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
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'den 'ya flaş öneri! 2 yıldız ve o rakam...

Fenerbahçe'den Lazio'ya flaş öneri! 2 yıldız ve o rakam...

Yeni sezon çalışmalarına son sürat devam eden 'de transferinde yeni bir gelişme yaşandı... 'nun 16+3 milyon 'yu 3 yıl da ödeme teklifini geri çeviren , İtalyanlar'a flaş bir öneride bulundu. Sarı-Lacivertliler, Caicedo ve Bastos'la beraber 15 milyon Euro istedi. Lazio teklifi düşündükten sonra Fener'e yanıtını iletecek. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Geçen sezonun flaş ismi için ile uzun süredir yapılan pazarlıklarda flaş bir gelişme yaşandı. kulübünün 16+3 milyon 'luk önerisine 'evet' diyen ancak paranın 3 yılda ödenmesini kabul etmeyen masaya çarpıcı bir teklif koydu.

İKİSİ DE TRANSFER GÜNDEMİNDE
Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler Lazio'dan, gündeminde yer alan savunma oyuncusu Bastos ile beraber forvet oyuncusu ve 15 milyon Euro istedi.

15 MİLYONU FAZLA BULDULAR
İtalyan kulübünün Bastos ve Caicedo'yu vermeye sıcak baktığı ancak 15 milyon Euro'yu fazla bulduğu öğrenildi. Lazio'nun kesin yanıtını birkaç gün içinde vermesi bekleniyor.

BULUT TRANSFERE ONAY VERDİ
Eğer Lazio'nun yanıtı olumsuz olursa, 'nin Vedat Muriqi transferinden bağımsız olarak Bastos ve Caiceo için pazarlık yapacağı öğrenildi. Erol Bulut iki isme de onay verdi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 9 GOL ATTI
Serie A'da geçen sezonun flaş takımı Lazio'da devamlı forma şansı bulan Felipe Caicedo 30 maçta 9 gol attı. Ekvador'lu yıldız 5 de asist yaptı.

  1. 20.08.2020
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