Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden sarı lacivertliler bir transfere daha imza attı. Fenerbahçe’nin yeni transferi Jose Sosa, İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. İşte o görüntüler
Fenerbahçe'nin yeni transferi, Arjantinli yıldız Jose Sosa, kendisini taşıyan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Fenerbahçe'nin anlaştığı Arjantinli oyuncu Jose Sosa, akşam saatlerinde özel uçak ile Atatürk Havalimanı'na geldi. Ailesi ile birlikte İstanbul'a gelen Arjantinli oyuncuyu, havalimanında az sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Sosa, kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele geçti.
Sağlık kontrolünden geçecek olan Sosa, ardından 2 yıllık resmi sözleşmeye imzayı atacak.
- 19.08.2020
- Güncelleme: 19.08.2020 22:36
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Jose Sosa İstanbul'da! İşte o görüntüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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