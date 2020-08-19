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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Jose Sosa İstanbul'da! İşte o görüntüler

Son dakika: 'da! İşte o görüntüler

Son dakika: Jose Sosa İstanbul'da! İşte o görüntüler

Yeni sezon transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden sarı lacivertliler bir transfere daha imza attı. ’nin yeni transferi , 'na indi. İşte o görüntüler

'nin yeni transferi, Arjantinli yıldız , kendisini taşıyan özel uçakla 'na iniş yaptı.

Fenerbahçe'nin anlaştığı Arjantinli oyuncu Jose Sosa, akşam saatlerinde özel uçak ile Atatürk Havalimanı'na geldi. Ailesi ile birlikte 'a gelen Arjantinli oyuncuyu, havalimanında az sayıda sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Sosa, kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele geçti.

Sağlık kontrolünden geçecek olan Sosa, ardından 2 yıllık resmi sözleşmeye imzayı atacak.

Jose Sosa 21.30’da İstanbul’da olacak

  1. 19.08.2020
  2. Güncelleme: 19.08.2020 22:36
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