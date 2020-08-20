Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günü çift idmanla noktaladı. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki akşam antrenmanı teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi.
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, 3'erli takımlar halinde dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktalandı.
Sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
- 20.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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