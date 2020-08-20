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20 Ağustos 2020, Perşembe
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’de hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

hazırlıklarını sürdüren , günü çift idmanla noktaladı. Tesisleri'ndeki akşam antrenmanı yönetiminde gerçekleştirildi.

hazırlıklarını Düzce Tesisleri'nde sürdüren , günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı.

yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, 3'erli takımlar halinde dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

  1. 20.08.2020
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