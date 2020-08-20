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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Hakan için imza töreni

Hakan için imza töreni

transferlerinden , bugün basının karşısına çıkacak.

transferlerinden , bugün basının karşısına çıkacak. F.Bahçe, 26 yaşındaki oyuncusu için 'nda imza töreni düzenleyecek. Bir yöneticinin de yer alacağı tören, 14.00'te başlayacak. Sarı-lacivertlilerle 4 senelik anlaşma sağlayan Mert, yeni sezon hazırlıkları öncesi idmanlarda öne çıkan isimler arasında yer alıyor.
  1. 20.8.2020
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