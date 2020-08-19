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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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‘En iyi cevap transferler!’

‘En iyi cevap transferler!’

, Başkanı 'in kendilerini hedef alan sözleri için tavrını belirledi. Başkan ve yönetim, rakipleriyle ilgili resmi siteden herhangi bir açıklama yapmama kararı aldı.

, G.Saray Başkanı 'in kendilerini hedef alan sözleri için tavrını belirledi. Başkan ve yönetim, rakipleriyle ilgili resmi siteden herhangi bir açıklama yapmama kararı aldı. Sarı-lacivertli yöneticilerin yakın çevreleriyle yaptığı konuşmalarda da, "Biz çalışmalarımıza odaklandık. En iyi cevabımız yaptığımız transferler" dediği öğrenildi.
  1. 19.8.2020
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