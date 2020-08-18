Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi! Görüşmeler başladı

Luiz Gustavo'yu transfer etmek istediği iddia edilen Lyon, ön libero için Fransız oyuncu Tiemoue Bakayoko'yu gündemine aldı.

Telefoot'ta yer alan habere göre; Lyon, Monaco formasıyla ön plana çıkan ve Chelsea'ye transfer olan Bakayoko için İngiliz kulübüyle transfer görüşmelerine başladı. Lyon'un Chelsea dışında Bakayoko'nun temsilcileriyle de biraraya geldiği ve transfer için nabız yokladığı vurgulandı.





Rennes altyapısından yetişen ve Monaco'da gösterdiği performansla 2017 yazında 40 milyon euro bonservisle Chelsea'nin yolunu tutan Bakayoko, seon iki sezonda Milan ve Monaco'da kiralık olarak oynadı.

Bakayoko, Fransa Ligue 1 kariyerinde çıktığı 107 maçta 5 gol atıp 3 asist yaptı.