Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi! Görüşmeler başladı
Kadrosuna yaptığı takviyelerle yeni sezona güçlü bir şekilde girmek isteyen Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun takımdaki geleceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi konumunda bulunan Brezilyalı yıldız için Lyon'un devrede olduğu iddia edilmişti. Fransız ekibi ön libero mevkisi için rotayı İngiltere'ye kırdı. Chelsea'nin 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Bakayoko için görüşmeler başladı.
Luiz Gustavo'yu transfer etmek istediği iddia edilen Lyon, ön libero için Fransız oyuncu Tiemoue Bakayoko'yu gündemine aldı.
Telefoot'ta yer alan habere göre; Lyon, Monaco formasıyla ön plana çıkan ve Chelsea'ye transfer olan Bakayoko için İngiliz kulübüyle transfer görüşmelerine başladı. Lyon'un Chelsea dışında Bakayoko'nun temsilcileriyle de biraraya geldiği ve transfer için nabız yokladığı vurgulandı.
Rennes altyapısından yetişen ve Monaco'da gösterdiği performansla 2017 yazında 40 milyon euro bonservisle Chelsea'nin yolunu tutan Bakayoko, seon iki sezonda Milan ve Monaco'da kiralık olarak oynadı.
Bakayoko, Fransa Ligue 1 kariyerinde çıktığı 107 maçta 5 gol atıp 3 asist yaptı.
- 18.08.2020
- Güncelleme: 18.08.2020 10:07
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Yorum
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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