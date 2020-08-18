Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi! Görüşmeler başladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi! Görüşmeler başladı

'ye müjdesi! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi! Görüşmeler başladı

Kadrosuna yaptığı takviyelerle yeni sezona güçlü bir şekilde girmek isteyen 'de 'nun takımdaki geleceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi konumunda bulunan Brezilyalı yıldız için 'un devrede olduğu iddia edilmişti. Fransız ekibi ön libero mevkisi için rotayı 'ye kırdı. 'nin 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Bakayoko için görüşmeler başladı.

'yu etmek istediği iddia edilen , ön libero için Fransız oyuncu Tiemoue Bakayoko'yu gündemine aldı.

Telefoot'ta yer alan habere göre; Lyon, Monaco formasıyla ön plana çıkan ve 'ye transfer olan Bakayoko için İngiliz kulübüyle transfer görüşmelerine başladı. Lyon'un Chelsea dışında Bakayoko'nun temsilcileriyle de biraraya geldiği ve transfer için nabız yokladığı vurgulandı.

Rennes altyapısından yetişen ve Monaco'da gösterdiği performansla 2017 yazında 40 milyon euro bonservisle Chelsea'nin yolunu tutan Bakayoko, seon iki sezonda Milan ve Monaco'da kiralık olarak oynadı.

Bakayoko, Ligue 1 kariyerinde çıktığı 107 maçta 5 gol atıp 3 asist yaptı.

  1. 18.08.2020
  2. Güncelleme: 18.08.2020 10:07
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo müjdesi! Görüşmeler başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA