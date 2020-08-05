TFF limitleri açıkladı! Fenerbahçe'nin işi zor... Şimdi ne olacak?

TFF, harcama limitlerini yaptığı resmi bir açıklamayla duyururken F.Bahçe için beklentilerin altında bir sonuç ortaya çıktı. Bu rakamlara göre en çok harcama limitine sahip olan takım 429 milyon 42 bin 297 TL ile G.Saray oldu. Listede 2. sıraya 259 milyon 217 bin 149 TL ile Beşiktaş yerleşirken, sarı-lacivertliler ise 154 milyon 411 bin 381 TL ile 3. sırada yer aldı. Bu rakam F.Bahçe için transferde işleri karıştırdı. Geçen yıl 2 Eylül'de açıklanan takım harcama limitinde tutarı, 206 milyon lira olan F.Bahçe için bu kez yüzde 15'lik sapma oranıyla bile 178 milyon lira oldu. Yüzde 15'lik sapma oranı düşüldüğünde bu tutar 154 milyon liraya düştü. Yani geçen yılın 52 milyon lira gerisinde kalan sarı-lacivertliler için transfer çok zor bir hal aldı. F.Bahçe'nin şu anda futbolculara ve teknik heyete ödediği maaş 50 milyon euro (409 milyon TL).

YÖNETİMİN İŞİ ZOR

Yani verilen limitin iki katından fazla maaş ödeyen F.Bahçe'nin oyuncu satsa bile bu durumdan çıkabilmesi kolay gözükmüyor. Çünkü TFF'nin belirlediği kurallara göre bir futbolcunun satışından elde edilen gelirin yalnızca üçte biri limite eklenebiliyor. Kara kara düşünen sarı-lacivertli ne yapacağı merak konusu.

MERT HAKAN'DA SORUN YOK

Harcama limitlerinin belli olmasının ardından gözler anlaşılan isimlere çevrildi. Bunlardan biri de Mert Hakan Yandaş'tı. Oyuncunun transferinde bir sorun olmadığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun ailesiyle Bursa'da olduğu birkaç gün içinde 4 yıllık sözleşme imzalamak için İstanbul'a geleceği kaydedildi.