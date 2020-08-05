Fenerbahçe'yi Vedat Muriqi kurtaracak! İşte o dev rakam
TFF'nin açıkladığı harcama limitiyle adeta sarsılan Fenerbahçe, Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yi satarak hem gelir elde etmeyi hem de maaş ücretini boşa çıkarmayı planlıyor. İtalyan ekibi Lazio Muriqi için 18 milyon euro teklif sunarken, sarı-lacivertli yönetim 20 milyon euro'da diretiyor.
Dün TFF'nin açıkladığı harcama limitleri sonrasında büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe bütçesinde tasarrufa gitmek dışında değerini bulan oyuncuyu satarak harcama limitine nefes aldırmaya çalışacak. Bu bağlamda ilk iyi haber İtalya'dan geldi. Lazio, Vedat Muriqi'yi resmen istedi.
TEKLİF FENER'E İLAÇ GİBİ GELDİ
Lazio'nun Vedat Muriqi için teklif ettiği rakamın 18 milyon euro olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Vedat'ı satarsa hem gelir elde edecek hem de Vedat'ın ücreti de boşa çıkmış olacak.
YÖNETİM 20 MİLYON İSTİYOR...
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçeli kurmaylarla Lazio'lu yöneticiler arasındaki pazarlığın devam ettiği Sarı-Lacivertli kulubün Lazio'nun teklif ettiği rakamın üstünde bir ücret talep ettiği de gelen haberler arasında.
HER AN AÇIKLAMA GELEBİLİR...
Gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi 21 milyon euro'dan 20'ye indi. Pazarlıkların 2-3 gün içinde sonuç vermesi ve Vedat'ın Lazio'ya satışının gerçekleşmesi bekleniyor.
- 05.08.2020
- Güncelleme: 05.08.2020 02:43
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'yi Vedat Muriqi kurtaracak! İşte o dev rakam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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