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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Luiz Gustavo için piyango

Luiz Gustavo için piyango

'nın yıldızı Gustavo'nun transferi için devi düğmeye bastı.

'nın yıldızı Gustavo'nun transferi için devi düğmeye bastı. Lyon'un Gustavo transferinde ısrarcı olduğu Brezilyalı futbolcunun da sarı lacivertlilerden ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. , 2.7 milyon euro ücret alan Gustavo'nun maaş yükünden kurtulmak istiyor.

  1. 5.8.2020
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