Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transferde 11 rakip! Bedava yıldız...
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gözdesi konumunda bulunan Teemu Pukki, Avrupa devlerini peşine taktı. Norwich City'deki sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Finli golcü için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin haricinde 10 kulüp daha devreye girdi.
Yaz transfer sezonunun başlaması ile birlikte tüm takımlar çalışmalarına hız vermiş durumda. Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe kadro planlaması kapsamında santrfor mevkisine transfer yapmayı amaçlıyor. Her iki takım da Norwich City'deki sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu Teemu Pukki ile yakından ilgileniyor. Finli golcünün bonservisinin elinde olması Avrupa ekiplerinin de iştahını kabartırken, Pukki birçok takımı peşine takmış durumda..
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE HARİCİNDE 10 TAKIM TALİP!
Teemu Pukki için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin haricinde İngiltere'den Fulham, Leeds United, WBA, Burnley, Almanya'dab Gladbach, Leverkusen ve Hertha Berlin. İspanya'dan ise Valencia, Real Betis ve Villarreal takımları devrede bulunuyor.
İngiltere Premier Lig'de küme düşen Norwich City'nin kadrosuna bulunan Teemu Pukki, 36 maçta 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
- 07.08.2020
- Güncelleme: 07.08.2020 20:20
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transferde 11 rakip! Bedava yıldız... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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