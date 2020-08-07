Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transferde 11 rakip! Bedava yıldız...

Yaz transfer sezonunun başlaması ile birlikte tüm takımlar çalışmalarına hız vermiş durumda. Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe kadro planlaması kapsamında santrfor mevkisine transfer yapmayı amaçlıyor. Her iki takım da Norwich City'deki sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu Teemu Pukki ile yakından ilgileniyor. Finli golcünün bonservisinin elinde olması Avrupa ekiplerinin de iştahını kabartırken, Pukki birçok takımı peşine takmış durumda..

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE HARİCİNDE 10 TAKIM TALİP!

Teemu Pukki için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin haricinde İngiltere'den Fulham, Leeds United, WBA, Burnley, Almanya'dab Gladbach, Leverkusen ve Hertha Berlin. İspanya'dan ise Valencia, Real Betis ve Villarreal takımları devrede bulunuyor.

İngiltere Premier Lig'de küme düşen Norwich City'nin kadrosuna bulunan Teemu Pukki, 36 maçta 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.