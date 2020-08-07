Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transferde 11 rakip! Bedava yıldız... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
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ve 'ye transferde 11 rakip! Bedava yıldız...

Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transferde 11 rakip! Bedava yıldız...

ve 'nin gözdesi konumunda bulunan , Avrupa devlerini peşine taktı. 'deki sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Finli golcü için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin haricinde 10 kulüp daha devreye girdi.

Yaz sezonunun başlaması ile birlikte tüm takımlar çalışmalarına hız vermiş durumda. devleri ve kadro planlaması kapsamında santrfor mevkisine transfer yapmayı amaçlıyor. Her iki takım da 'deki sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu ile yakından ilgileniyor. Finli golcünün bonservisinin elinde olması Avrupa ekiplerinin de iştahını kabartırken, Pukki birçok takımı peşine takmış durumda..

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE HARİCİNDE 10 TAKIM TALİP!
Teemu Pukki için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin haricinde İngiltere'den Fulham, Leeds United, WBA, Burnley, 'dab Gladbach, Leverkusen ve . 'dan ise , ve Villarreal takımları devrede bulunuyor.

'de küme düşen Norwich City'nin kadrosuna bulunan Teemu Pukki, 36 maçta 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

  1. 07.08.2020
  2. Güncelleme: 07.08.2020 20:20
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