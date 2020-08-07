Mehmet Yozgatlı Fenerbahçe'ye geri döndü! Erol Bulut... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Eski yıldız geri döndü! İşte Erol Bulut'un ilk yardımcısı

'ye geri döndü! ...

Mehmet Yozgatlı Fenerbahçe'ye geri döndü! Erol Bulut...

Bir dönem 'de forma giyen eski futbolcu , 'un yardımcısı olarak sarı-lacivertli kulübe geri döndüğünü resmen açıkladı.

Alanyaspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 'de teknik direktörlük koltuğuna oturan 'un ilk yardımcısı belli oldu.

Bir dönem sarı-lacivertli takımda top koşturan ve Alanyaspor'da Bulut'un yardımcılığını yapan , Fenerbahçe'de görev alacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

YOZGATLI'NIN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"4 yıl boyunca büyük onur ve gururla formasını giydiğim Fenerbahçemize şimdi Erol Bulut'un yardımcısı ve yol arkadaşı olarak geri döndüm."

  1. 07.08.2020
  2. Güncelleme: 07.08.2020 19:14
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