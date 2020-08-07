Mehmet Yozgatlı Fenerbahçe'ye geri döndü! Erol Bulut...

Alanyaspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Erol Bulut'un ilk yardımcısı belli oldu.

Bir dönem sarı-lacivertli takımda top koşturan ve Alanyaspor'da Bulut'un yardımcılığını yapan Mehmet Yozgatlı, Fenerbahçe'de görev alacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

YOZGATLI'NIN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"4 yıl boyunca büyük onur ve gururla formasını giydiğim Fenerbahçemize şimdi teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı ve yol arkadaşı olarak geri döndüm."