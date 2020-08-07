Mehmet Yozgatlı Fenerbahçe'ye geri döndü! Erol Bulut...
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcu Mehmet Yozgatlı, teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı olarak sarı-lacivertli kulübe geri döndüğünü resmen açıkladı.
Alanyaspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Erol Bulut'un ilk yardımcısı belli oldu.
Bir dönem sarı-lacivertli takımda top koşturan ve Alanyaspor'da Bulut'un yardımcılığını yapan Mehmet Yozgatlı, Fenerbahçe'de görev alacağını sosyal medya hesabından duyurdu.
YOZGATLI'NIN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:
"4 yıl boyunca büyük onur ve gururla formasını giydiğim Fenerbahçemize şimdi teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı ve yol arkadaşı olarak geri döndüm."
- 07.08.2020
- Güncelleme: 07.08.2020 19:14
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mehmet Yozgatlı Fenerbahçe'ye geri döndü! Erol Bulut... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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