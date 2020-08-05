Fenerbahçe 15’lik Yiğit’e kanca attı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe kancayı taktı! 2. Lig'den geliyor

Fenerbahçe 15’lik Yiğit’e kanca attı

Fenerbahçe 15’lik Yiğit’e kanca attı

Fenerbahçe, 2. Lig Play-Off finalinde Tuzlaspor'a penaltılarla yenilip bir üst lige çıkma şansını kaçıran FK'nın 15 yaşındaki orta saha oyuncusu oyuncusu 'e talip oldu.

F.Bahçe, 2. Lig Play-Off finalinde Tuzlaspor'a penaltılarla yenilip bir üst lige çıkma şansını kaçıran FK'nın 15 yaşındaki orta saha oyuncusu oyuncusu 'e talip oldu. girişimini ise bizzat Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan açıkladı ve "Yiğit için F.Bahçe girişimde bulundu" dedi.

  1. 5.8.2020
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