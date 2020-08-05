Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! Harcama limiti sonrası...
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin kaptanı Emre Belözolu için flaş bir iddia ortaya atıldı. TFF'nin açıkladığı harcama limini sonrasında Sportif Direktör olması beklenilen yıldız ismin bu kararından dönebileceği ifade edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle beraber Sportif Direktör olması beklenilen Emre Belözoğlu'ndan sürpriz bir karar çıkabilir.
Tecrübe abidesi, en son Süper Lig'de Çaykur Rizespor karşısında sahaya çıkmış ve kariyerinin son maçında golle buluşmayı başarmıştı.
FUTBOLU BIRAKMIYOR MU?
Takvim'de yer alan habere göre TFF'nin harcama limitleri konusundaki açıklamasıyla beraber Emre Belözoğlu, gelecek sezon futbol sahalarında kalma kararı alabilir.
MAAŞI NASIL OLACAK?
Öte yandan Emre Belözoğlu'nun bu kararıyla beraber 'maç başı ücret' karşılığında sarı lacivertlilerde 1 sene daha futbol oynayabileceği aktarıldı.
- 05.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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