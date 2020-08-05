Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! Harcama limiti sonrası... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! Harcama limiti sonrası...

'ndan flaş karar! Harcama limiti sonrası...

Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! Harcama limiti sonrası...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin kaptanı Emre Belözolu için flaş bir iddia ortaya atıldı. TFF'nin açıkladığı harcama limini sonrasında Sportif Direktör olması beklenilen yıldız ismin bu kararından dönebileceği ifade edildi. İşte detaylar...

'de sezonun sona ermesiyle beraber Sportif Direktör olması beklenilen 'ndan sürpriz bir karar çıkabilir.

Tecrübe abidesi, en son Süper Lig'de Çaykur Rizespor karşısında sahaya çıkmış ve kariyerinin son maçında golle buluşmayı başarmıştı.

FUTBOLU BIRAKMIYOR MU?
Takvim'de yer alan habere göre TFF'nin harcama limitleri konusundaki açıklamasıyla beraber Emre Belözoğlu, gelecek sezon futbol sahalarında kalma kararı alabilir.

MAAŞI NASIL OLACAK?
Öte yandan Emre Belözoğlu'nun bu kararıyla beraber 'maç başı ücret' karşılığında sarı lacivertlilerde 1 sene daha futbol oynayabileceği aktarıldı.

  1. 05.08.2020
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