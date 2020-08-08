Fenerbahçe'nin yeni transferi Barış Sungur antrenmanda!
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sahaya indi. Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin de antrenmanda yer alırken, transferi henüz açıklanmayan Barış Sungur da idmanda yer aldı.
Fenerbahçe Kulübü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahaya indi. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda flaş bir detay öne çıktı. Sarı-lacivertli takımın Bucaspor'dan transfer ettiği ancak resmi olarak açıklama yapmadığı genç yıldız adayı Barış Sungur antrenmanda yer aldı. İşte o görüntü...
Görüntü FB TV'den alınmıştır...
- 08.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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