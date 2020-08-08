Fenerbahçe'nin yeni transferi Barış Sungur antrenmanda! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Yeni transfer antrenmanda! Henüz açıklanmamıştı...

'nin yeni transferi antrenmanda!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Barış Sungur antrenmanda!

hazırlıklarına başlayan yönetiminde sahaya indi. Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş, ve de antrenmanda yer alırken, transferi henüz açıklanmayan da idmanda yer aldı.

Kulübü, hazırlıkları kapsamında sahaya indi. yönetiminde gerçekleştirilen idmanda flaş bir detay öne çıktı. Sarı-lacivertli takımın 'dan ettiği ancak resmi olarak açıklama yapmadığı genç yıldız adayı antrenmanda yer aldı. İşte o görüntü...

Görüntü FB TV'den alınmıştır...

  1. 08.08.2020
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