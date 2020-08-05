Fenerbahçe'de limit operasyonu! 7 isimle yollar ayrılıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de limit operasyonu! 7 isimle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de limit operasyonu! 7 isimle yollar ayrılıyor

TFF'nin ilan ettiği harcama limiti nedeniyle transferde büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe, takımdaki bazı yüksek maaşlı isimleri göndermeye karar verdi. İşte detaylar...

5 Ağustos 2020 Çarşamba 07:55
Fenerbahçe'de limit operasyonu! 7 isimle yollar ayrılıyor

TFF'nin ilan ettiği harcama limiti nedeniyle transferde büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe, takımdaki bazı yüksek maaşlı isimleri göndermeye karar verdi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de limit operasyonu! 7 isimle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de, TFF'nin açıkladığı 154 milyon 411 bin TL'lik harcama limitinin şoku sürüyor.

Fenerbahçe'de limit operasyonu! 7 isimle yollar ayrılıyor

Takvim'de yer alan habere göre; sarı-lacivertli yönetim hem yüksek ücret alan hem de kadroda yeterinde faydalanamadığı isimleri satmaya karar verdi.

Fenerbahçe'de limit operasyonu! 7 isimle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe bu oyunculardan hem bonservis geliri elde etmeyi hem de yüksek ücretlerinden kurtulmayı planlıyor. İşte o isimler...

Fenerbahçe'de limit operasyonu! 7 isimle yollar ayrılıyor

Gustavo

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