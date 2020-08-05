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Fenerbahçe'de limit operasyonu! 7 isimle yollar ayrılıyor
Fenerbahçe'de limit operasyonu! 7 isimle yollar ayrılıyor
TFF'nin ilan ettiği harcama limiti nedeniyle transferde büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe, takımdaki bazı yüksek maaşlı isimleri göndermeye karar verdi. İşte detaylar...
5 Ağustos 2020 Çarşamba 07:55
TFF'nin ilan ettiği harcama limiti nedeniyle transferde büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe, takımdaki bazı yüksek maaşlı isimleri göndermeye karar verdi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de, TFF'nin açıkladığı 154 milyon 411 bin TL'lik harcama limitinin şoku sürüyor.
Takvim'de yer alan habere göre; sarı-lacivertli yönetim hem yüksek ücret alan hem de kadroda yeterinde faydalanamadığı isimleri satmaya karar verdi.
Fenerbahçe bu oyunculardan hem bonservis geliri elde etmeyi hem de yüksek ücretlerinden kurtulmayı planlıyor. İşte o isimler...