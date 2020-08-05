Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş peşindeydi! Galatasaray o isimle el sıkıştı

Süper Lig'de transfer tescil sezonunun resmen başlamasının ardından vitesi yükselten kulüpler çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen Galatasaray'da girişimlerini bu yönde sürdürürken, birçok isimle temaslarına devam ediyor. Yurt dışı transferlerinin yanı sıra Süper Lig'den de bazı isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda, ligin devlerini peşine takan bir isim için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri...