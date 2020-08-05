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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe ve Beşiktaş peşindeydi! Galatasaray o isimle el sıkıştı
Süper Lig'de transfer tescil sezonunun resmen başlamasının ardından vitesi yükselten kulüpler çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen Galatasaray'da girişimlerini bu yönde sürdürürken, birçok isimle temaslarına devam ediyor. Yurt dışı transferlerinin yanı sıra Süper Lig'den de bazı isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-kırmızılılarda, ligin devlerini peşine takan bir isim için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri...
5 Ağustos 2020 Çarşamba 10:35
Güncelleme: 05.08.2020 10:45
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Süper Lig'in tamamlanmasının ardından, yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren kulüpler transfer çalışmalarında gaza basmış durumda.
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Özellikle bu sezon beklentilerin altında kalarak, yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarlarını üzen Galatasaray, yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor.
Birçok isimle görüşmelerini sürdüren Aslan'da henüz resmi bir transfer hamlesi gelmezken resmi olarak açıklanmasa da birçok transferde sona gelinmiş durumda.
Sarı-kırmızılıların ilk olarak, bu sezon sonunda Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç'ı kadrosuna kattığı biliniyordu.
Yeni sezonun yeni isimlerinden biri de Çaykur Rizespor'dan ayrılan Oğulcan Çağlayan... Başarılı oyuncu da gelecek yıllarda Galatasaray forması giyecek.