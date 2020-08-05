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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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dönmek istiyor

Max Kruse dönmek istiyor

Alman oyuncunun menajeri, yönetici ile görüşüp Max’in tekrar F.Bahçe forması giymek istediğini iletti.

Sarı-lacivertli takım için dün flaş bir iddia ortaya atıldı. 'nin menajeri Ersin Akan'ın, yönetici ile görüştüğü öne sürüldü. Buna göre Akan, Alman futbolcunun pandemi döneminde yaşadığı bunalım yüzünden aldığı ani bir kararla 'den ayrıldığını ve verdiği karar yüzünden pişman olduğunu söyledi. Eğer Başkan ve Emre Belözoğlu da kabul ederse geri dönmek istediğini bildirdi. 'ın oyuncusuyla ilgilendiğini ancak Kruse'nin, "'de sadece Fenerbahçe'de oynarım" diyerek teklifi reddettiğini bildirdi. Baki'nin ise teklife sıcak bakmadığı kaydedildi.

  1. 5.8.2020
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