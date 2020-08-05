Max Kruse dönmek istiyor
Alman oyuncunun menajeri, yönetici Selahattin Baki ile görüşüp Max’in tekrar F.Bahçe forması giymek istediğini iletti.
Sarı-lacivertli takım için dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Max Kruse'nin menajeri Ersin Akan'ın, yönetici Selahattin Baki ile görüştüğü öne sürüldü. Buna göre Akan, Alman futbolcunun pandemi döneminde yaşadığı bunalım yüzünden aldığı ani bir kararla Fenerbahçe'den ayrıldığını ve verdiği karar yüzünden pişman olduğunu söyledi. Eğer Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu da kabul ederse geri dönmek istediğini bildirdi. Galatasaray'ın oyuncusuyla ilgilendiğini ancak Kruse'nin, "Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynarım" diyerek teklifi reddettiğini bildirdi. Baki'nin ise teklife sıcak bakmadığı kaydedildi.
- 5.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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