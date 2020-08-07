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07 Ağustos 2020, Cuma
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'a bedava golcü! 'la yeniden doğacak

Beşiktaş'a bedava golcü! Sergen Yalçın'la yeniden doğacak

Santrfor arayışlarına son sürat devam eden 'ta gündeme gelen son isim, uzun yıllar İngiltere Premier Lig ekibi 'de forma giyen ancak beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Yaya Sanogo oldu. Siyah-beyazlı kurmaylar, 'nın Auxerre takımında olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 27 yaşındaki golcünün, tedrisatından geçtikten sonra çıkışa geçeceğine inanıyor.

'ta 'ın Lig 1 ekibi Lille'in yolunu tutmasının ardından santrfor arayışları hız kazandı. Ajansspor'un haberine göre, siyah-beyazlıların gündemine uzun yıllar 'da forma giyen bir futbolcu geldi. Aslen Fildişi Sahilli olan Fransız Yaya Sanogo, siyah beyazlıların listesindeki birinci isim...

Fransa'da Auxerre takımının altyapısında yetişen, 2013 yazında ise Arsenal'a olan, 27 yaşındaki oyuncu, büyük bir potansiyele sahip olmasına karşın, temsilcisinde bir türlü beklenen patlamayı yapamadı.

2017 yılında Toulouse'a transfer olan Sanogo, Fransız kulübüyle sözleşmesi bittiği için şu anda boşta...

Sanogo'nun transferi bedeli olmaması nedeniyle de Beşiktaş için avantajlı gözüküyor. ise, golcü oyuncunun gerçek performansının Beşiktaş'ta ortaya çıkacağına inanıyor.

  1. 07.08.2020
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