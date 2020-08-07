Beşiktaş'a bedava golcü! Sergen Yalçın'la yeniden doğacak
Santrfor arayışlarına son sürat devam eden Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim, uzun yıllar İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen ancak beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Yaya Sanogo oldu. Siyah-beyazlı kurmaylar, Fransa'nın Auxerre takımında olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 27 yaşındaki golcünün, Sergen Yalçın tedrisatından geçtikten sonra çıkışa geçeceğine inanıyor.
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın Fransa Lig 1 ekibi Lille'in yolunu tutmasının ardından santrfor arayışları hız kazandı. Ajansspor'un haberine göre, siyah-beyazlıların gündemine uzun yıllar Arsenal'da forma giyen bir futbolcu geldi. Aslen Fildişi Sahilli olan Fransız Yaya Sanogo, siyah beyazlıların listesindeki birinci isim...
Fransa'da Auxerre takımının altyapısında yetişen, 2013 yazında ise Arsenal'a transfer olan, 27 yaşındaki oyuncu, büyük bir potansiyele sahip olmasına karşın, Londra temsilcisinde bir türlü beklenen patlamayı yapamadı.
2017 yılında Toulouse'a transfer olan Sanogo, Fransız kulübüyle sözleşmesi bittiği için şu anda boşta...
Sanogo'nun transferi bedeli olmaması nedeniyle de Beşiktaş için avantajlı gözüküyor. Sergen Yalçın ise, golcü oyuncunun gerçek performansının Beşiktaş'ta ortaya çıkacağına inanıyor.
- 07.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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