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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Ve Dorukhan defansa geçiyor

Ve Dorukhan defansa geçiyor

'ın başarılı oyuncularından Dorukhan, savunmada görev yapacak.

'ın başarılı oyuncularından Dorukhan, savunmada görev yapacak. , menajeri 'un önüne çektiği baraj yüzünden takımdan ayrılmak üzere. Bu da 'ın sağ beke bir değil iki isim istemesine neden oldu. Beşiktaş'a aslında orta saha değil sağ bek olarak gelen Dorukhan Toköz'ün de bu mevkiide denenme ihtimalini ortaya çıkarttı. Çünkü Yalçın'ın aklında orta saha rotasyonunda Dorukhan'ı kullanmak yok.

  1. 3.8.2020
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