Ve Dorukhan defansa geçiyor

Beşiktaş'ın başarılı oyuncularından Dorukhan, yeni sezonda savunmada görev yapacak. Gökhan Gönül, menajeri Ahmet Bulut'un önüne çektiği baraj yüzünden takımdan ayrılmak üzere. Bu da Sergen Yalçın'ın sağ beke bir değil iki isim istemesine neden oldu. Beşiktaş'a aslında orta saha değil sağ bek olarak gelen Dorukhan Toköz'ün de bu mevkiide denenme ihtimalini ortaya çıkarttı. Çünkü Yalçın'ın aklında orta saha rotasyonunda Dorukhan'ı kullanmak yok.