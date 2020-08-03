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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Şok! Wagner futbolu bıraktı

Şok! Wagner futbolu bıraktı

'ın istediği tecrübeli golcü , futbolu bırakma kararı aldı. Alman basınında yer alan haberlere göre, 1987 doğumlu tecrübeli golcü Wagner, futbolculuk kariyerine son verdi.

'ın istediği tecrübeli golcü , futbolu bırakma kararı aldı. Alman basınında yer alan haberlere göre, 1987 doğumlu tecrübeli golcü Wagner, futbolculuk kariyerine son verdi. Wagner, Darmstadt ve Hoffenheim'daki başarılı performansı sonrası, altyapısından yetiştiği 'e geri dönmüştü. 2018/19 sezonunda Bayern'de Lewandowski'nin alternatifi olan Sandro Wagner, 2019/20 sezonunu ise 'de Tianjin Teda'da geçirmişti. Çin ekibi ile yollarını ayıran Alman golcüyü Beşiktaş da kadrosuna katmak istiyordu. Wagner'in aldığı bu karar, kendisini isteyen takımlarda şok etkisi yarattı.

  1. 3.8.2020
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