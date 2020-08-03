Şok! Wagner futbolu bıraktı
Beşiktaş'ın istediği tecrübeli golcü Sandro Wagner, futbolu bırakma kararı aldı. Alman basınında yer alan haberlere göre, 1987 doğumlu tecrübeli golcü Wagner, futbolculuk kariyerine son verdi.
Beşiktaş'ın istediği tecrübeli golcü Sandro Wagner, futbolu bırakma kararı aldı. Alman basınında yer alan haberlere göre, 1987 doğumlu tecrübeli golcü Wagner, futbolculuk kariyerine son verdi. Wagner, Darmstadt ve Hoffenheim'daki başarılı performansı sonrası, altyapısından yetiştiği Bayern Münih'e geri dönmüştü. 2018/19 sezonunda Bayern'de Lewandowski'nin alternatifi olan Sandro Wagner, 2019/20 sezonunu ise Çin'de Tianjin Teda'da geçirmişti. Çin ekibi ile yollarını ayıran Alman golcüyü Beşiktaş da kadrosuna katmak istiyordu. Wagner'in aldığı bu karar, kendisini isteyen takımlarda şok etkisi yarattı.
- 3.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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