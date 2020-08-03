Şok! Wagner futbolu bıraktı

Beşiktaş'ın istediği tecrübeli golcü Sandro Wagner, futbolu bırakma kararı aldı. Alman basınında yer alan haberlere göre, 1987 doğumlu tecrübeli golcü Wagner, futbolculuk kariyerine son verdi. Wagner, Darmstadt ve Hoffenheim'daki başarılı performansı sonrası, altyapısından yetiştiği Bayern Münih'e geri dönmüştü. 2018/19 sezonunda Bayern'de Lewandowski'nin alternatifi olan Sandro Wagner, 2019/20 sezonunu ise Çin'de Tianjin Teda'da geçirmişti. Çin ekibi ile yollarını ayıran Alman golcüyü Beşiktaş da kadrosuna katmak istiyordu. Wagner'in aldığı bu karar, kendisini isteyen takımlarda şok etkisi yarattı.