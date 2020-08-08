Aykut İnce duyurdu! Mario Balotelli Beşiktaş'ta
Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasıyla beraber forvet transferine hız veren Beşiktaş, gündemine Mario Balotelli'yi aldı. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor spikeri Aykut İnce aktardı. İnce, "Mario Balotelli salı ya da çarşamba günü İstanbul'a gelip resmi imzayı atacak" ifadelerini kullandı.
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